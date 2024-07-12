睡眠困擾︱女子擁超易入睡體質身體瞬間「熄機」2度險喪命　網民揭或患1病籲求醫

▲ 女子擁超易入睡體質，身體瞬間「熄機」2度險喪命，網民揭或患1罕見病籲求醫。

【易睡體質／罕見病／精神疾病／渴睡症／嗜睡症／猝睡症／睡眠困擾】不少都市人有失眠困擾，但相反，太容易入睡也不見得是一件好事。台灣一名女子近日在網上發文抱怨，稱自己是「超級能睡」的體質，隨時隨地都能睡著。但正因如此，她的身體會不分場合地突然「熄機」，令她兩度險些喪命。有網民認為，事主很可能是患上一種罕見病，著她儘快求醫，以免再生危險。

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事主在網上討論區「Dcard」發文：「因為太能睡險些喪命」，表示自己從高中時期開始，就很容易不小心睡著，身體常在「入睡前」的狀態中徘徊，「就是大腦強制進入另外一個維度的感覺，身體的任何五感都會突然削弱。」，非常影響讀書效率。但她以為這是高中生常有的小毛病，直至某次兼職時發生了一件讓她險喪命的事，才讓她徹底理解到，只是自己身體超級容易入睡。

身體瞬間「熄機」2度險喪命

事主回憶，當時她兼職一份補習班工作，上班的前一晚沒睡好，第二日就帶著有些疲憊，但還算清醒的大腦去上班。工作期間，事主一直站著，原以為這樣不可能睡著，結果就在某個瞬間，她竟突然睡著了：

就是3C產品電量歸零的時候，直接黑屏給你看那樣，整個人直接shut down，也因此我其實不太記得強制關機前我正要做些什麼，反而是很清楚接下來的事情。

事主表示，在睡著的當下，她的頭瞬間放鬆，方向剛好往後仰，導致頸椎瞬間往後折成90度。但因人體本能反射，她瞬間清醒，否則「身體以為我要折頸而死」。

但事主坦言，這還不是最致命的經歷，她接著分享另一件更嚴重的意外。她表示，自從經歷了險些折頸而死之後，就大概知道自己是一個需要在疲累的時候認真睡覺的人，完全不能硬撐。而在大學畢業後某個暑假，她到台北上進修課，在某次騎電單車下課回家的路上，恐怖意外再次發生：

在那個車水馬龍的台北，十字路口中央，睡著了……好險我還活著。

事主稱當時有馬上醒過來，發現自己催油門的右手完全沒有動作，所以電單車是在慢速滑行，「在後面的人看起來，應該就是突然減速而已」。

網民揭或患「渴睡症」：去看醫生！

事主又稱，自從晉升成為上班族，每天都很容易耗盡精力，内心渴望能夠在下班後還可以約朋友吃晚餐、追劇等很多想做的事；但若上班太累，結果又是直接「熄機」，坦言很討厭這種失去身體控制權的感覺：

牙都還沒刷，隔天又要在「現在幾點了」中醒來。別人都能一天擁有超高產值，下班還幹副業，而我只能在這裡任由我的身體任性，想睡就必須要拖著我睡，甚至是我根本就不覺得我很累啊？為什麼別人都能撐，我就會睡著，注定了我幹不了大事嗎？

而事主也因此有請教朋友，詢問自己是否有睡眠問題比如淺眠；但朋友只是厭世回應「這代表很累」，令事主無奈道：

有沒有什麼方法可以對著幹？亢奮劑之類的？這種體質但凡能分出去一點給有失眠症的人中和一下就好了，全世界的醫療都要感謝我的貢獻。

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醫生拆解「渴睡症」病徵

台北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙在《名醫觀點》中提到，小朋友或年輕人白天想睡覺，有機會是因為患上「嗜睡症」，香港又稱渴睡症，其中最嚴重且最容易被注意到的是一種遺傳疾病「猝睡症」。他又指當中有3大病徵尤其明顯，包括：白天嗜睡、突然猝倒及特殊睡眠異常。

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李信謙指，猝睡症發病年齡通常在青少年或青年期，11至15歲或20至30歲，也正好是需要學習與工作的階段。對患者而言，無法控制的想睡覺對生活也造成非常大影響，且根據過去經驗，台灣有8成的猝睡症患者沒有被診斷出來或及早就醫。

他建議，家中孩子或青少年若出現白天想睡的情況時，建議先自我記錄2周的睡眠習慣，發現若已有充足睡眠，白天仍出現想睡情況，可找醫生檢查，以得到適確治療。

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每1萬人有3人患病 或與遺傳基因有關

另外，本港精神專科醫生何浩賢就曾接受TOPick訪問指出，渴睡症是非常罕見的精神病症，平均一萬人之中有3人患此病。當中常見病徵為忽然手腳無力及入睡是渴睡症最常見的徵狀，而幻覺及「被鬼壓」則不是所有患者必定會經歷。

至於渴睡症的成因，或與遺傳基因有關，患者腦部缺乏可令人睡醒、名為「Hypocretin」的物質，多在10多歲及30多歲時病發。何浩賢醫生並表示，在行醫10多年來，只曾遇過一名患上渴睡症的病人。

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