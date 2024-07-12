癌症殺手｜癌症第4期等於末期？　莫樹錦拆解4期癌症存活率

▲ 癌症第4期等於末期？莫樹錦拆解4期癌症存活率。

【癌症／癌末／莫樹錦／末期／四期】留意到某酸奶廣告大字標明：「Make with fresh milk」（由鮮奶製造）。聽來合理但想來卻是句無意義空話，酸奶當然由鮮奶製造，不新鮮牛奶早已有其他細菌進駐，乳酸菌（Lactobacillus）便再沒有機會在此生長，做酸奶本應就是用鮮奶製造。

聽來有意義而實則無意義的說話很多。

醫生最常聽到便是這句：「醫生醫生，我是否末期？」

醫生淡定地回敬：「誰說的？」

「你說的！」病人不甘道：「你說我患四期肺癌，而只有四期，那我便是『末期』呀！」

「這說法沒有錯，但也錯得很！」醫生道。

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「末期」癌症在病人家人心中，是離開鬼門關不遠的意思；但在腫瘤學分期（Staging）指引中，第四期主要是指已離開原發器官轉移到其他器官的情況。「四期」單指這點，對存活時間是有指引作用，但絕非代表病人心目中所謂的「末期」。

簡單分析，單一小點肺癌擴散至肋骨是第四期，數十點擴散到腦部肝臟及多節骨頭也是四期。但兩者生存時間截然不同，那又如何可以簡化把「四期」當作「末期」？﹗還有，各類癌症的治療方法和成果不同，例如四期胰臟癌治療方法有限，中位生存時間不足一年；而ALK陽性肺癌用上極有效三代標靶藥五年無生長存活機會是百分之六十（見註），意思是單用一種藥已可控制病情超過五年，生存時間更不在話下。

故此「末期」是句看來有意義，但實則沒有意義的空話，病人大可長期禁用。

全文刊於《經濟日報》，原題為「末期」

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