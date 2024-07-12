Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃

【提子／巨峰提子／香印提子／岡山晴王／日本Pione／營養價值／抗氧化／心血管健康／臉部護理】不少人都喜歡食提子，但如何選擇新鮮靚提子、不同顏色品種的提子又各有甚麼營養價值，就未必人人知曉。TOPick近日邀請到澳洲註冊營養師Jim Lau為大家拆解「提子能否剝皮食」迷思，拆解提子的營養價值；同時邀請水果批發商「水果兄弟」果欄專家Cyrus，為大家講解4款當造日本提子，包括巨峰提子、Pione黑提子、山梨香印及岡山晴王，教大家揀選新鮮提子。

4款當造日本提子

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巨峰提子：產地通常以長野縣和福岡縣為主，甜度約為15至16度，享用時會感覺有股酒香味；Cyrus指出，由於黑提子果皮較厚，有些人習慣剝皮食。

日本Pione黑提子：產地通常以山梨縣和長野縣為主，甜度約為15至16度，是為巨峰提子的改良版，在味道上移除了酒香味，但保留了巨峰提子的甜度和質感，以迎合了不同人的需要，一般較受小朋友所喜歡。

山梨縣香印青提子：產地通常以山梨縣和長野縣為主，甜度約為15至16度，體型上會稍微大粒，果皮也會較薄身，享用時會感覺有股麝香味；Cyrus表示，由於果皮較薄，所以不少人都喜歡連皮吃。而市面上有來自其他縣市的香印提子，亦有些來自韓國、台灣、中國內地的香印提子，但由於山梨縣和長野縣的天氣、氣候、水質等種種環境因素，所以這兩個出產地的香印青提會較好味和知名。

岡山晴王：同樣屬於香印品種，但由於產地以岡山縣為主，故取名為晴王青提，而兩者最大分別就是味道上，晴王會較甜，但欠缺了花香味，所以一般喜歡甜味較濃的人會選擇晴王。

拆解提子營養價值

澳洲註冊營養師Jim Lau表示，不論是青提、黑提或紅提，提子本身的糖分都較高，每100克有約15至16克糖，屬於高糖水果。但3種提子的活性成分營養就各有少許分別：

青提子： 維他命C和維他命K含量會較高，有益心血管健康。

維他命C和維他命K含量會較高，有益心血管健康。 黑提子： 含有較高白藜蘆醇，屬一種天然抗氧化成分。

含有較高白藜蘆醇，屬一種天然抗氧化成分。 紅提子：含有較高生物類黃酮，有助撫平皺紋。

Jim Lau續指，如果在炎熱夏日覺得運動量比平常多，提子是個補充水分的良好選擇。針對有些人會剝皮食提子，Jim Lau就建議大家連皮食，因為大部分活性成分都存在於提子皮上，而剝皮食反而會流失了大部分纖維及活性成分。

不過，Jim Lau提醒大家，由於果糖會抑制身體對糖分的代謝，有機會加速胰島素抗阻的形成，或加重脂肪肝問題，所以脂肪肝患者、有胰島素抗阻者及糖尿病人士都不適合大量食提子，如果想食提子就淺嚐即可。

果欄專家Cyrus較大家揀靚提子

提子表面：Cyrus表示，有時提子表面會有一層薄粉，有些人以為是防腐劑殘留物，但其實這層薄粉是提子的「果粉」，是一種天然物質，有助保護提子果肉、延長貯存期及保鮮。他教大家，如果發現提子表面呈較透明或色澤單調，即表面果粉已脫落，代表著該束提子不夠新鮮。

提子椗：Cyrus表示，提子椗是最直觀的辨認新鮮度方法，只要留意果椗是呈綠色或已枯萎就代表著其新鮮度。果椗呈綠色的提子通常會較飽滿又大粒，光澤度也會較高，而當果肉呈透明則代表著已放置一段時間；此外，如果拿起整束提子時發現部分提子輕易脫落，也代表著該束提子已經不新鮮。

Cyrus指出，每個產地的提子都各有其獨特之處。日本出產的提子在包裝上會較精美，所種植之提子大小和形狀都會較為均勻一致；台灣出產的提子在價錢上會較優惠便宜；而澳州出產的提子都會較大粒飽滿，性價比較高。

攝影：陳健珊、馮凱宜

鳴謝：佛學研究碩士靜觀導師嘉嘉

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