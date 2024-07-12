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都市懼集丨台劇史上最強陣容78位實力演員演出　 林柏宏黑化連自己都驚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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傅孟柏《都市懼集》

全新驚慄台劇《都市懼集》今日（7月12日）獨家登陸「黃Viu煲劇平台」，該劇以34個極短篇故事集結成六大單元，描繪日常生活中一些細思極恐的駭人故事，為觀眾在炎炎夏日極速降溫，感受比鬼更恐怖的另類心寒。

《都市懼集》由「大眾運輸」、「公寓」、「夜生活」、「辦公大樓」、「商圈」和「住宿」六大單元組成，每個單元都以不同的城市面貌為背景，深挖當中的恐怖元素，如「大眾運輸」刻劃出人潮洶湧的車站或月台上那些潛藏危險、「公寓」則從獨居女子的視角出發，展現出她們對於密閉空間的深層恐懼！全劇沒有鬼魅元素，卻透過真實存在的日常場景，讓觀眾擁有更強烈的代入感和共鳴，體驗全新恐懼。

星光熠熠跨界聯乘

由導演李俊宏、黃丹琪和陳保中共同執導，《都市懼集》集結了78位實力派演員，當中不乏多位金鐘獎和金馬獎常客，包括許瑋甯、林柏宏、邵雨薇、傅孟柏、曾愷玹、曾沛慈、李沐、王渝萱等。

此外，劇集亦網羅了不少網路紅人驚喜客串，如「國師」唐綺陽、百萬YouTuber大蛇丸、知名脫口秀主持人曾博恩、單口喜劇演員喬瑟夫等，絕對能夠吸引不同界別的粉絲入坑支持。

《都市懼集》王渝萱


 
曾沛慈挑戰性感底線

劇中林柏宏角色古怪，面上不時掛著令人心驚的詭異笑容，與他向來陽光正向的形象大相逕庭。

對此他搶先劇透：「我的角色面帶微笑、熱心助人，但是他背後可能有著不為人知的目的和小小的邪惡！我剛剛看了自己演出的那一集，我也忍不住叫了出來，心想『嘩，這個人   怎麼那麼壞？』因為距離拍攝有點久，我都有點忘記劇情了，所以我也被自己嚇了一跳！」

《都市懼集》曾博恩

至於視后許瑋甯在劇中遭遇的士怪人，她認為看似平凡的場景能令觀眾更能投入其中：「它是一個我們日常生活中，一定都會碰到的狀況，即使你今日出門，不管是工作、上下班，或者學生上下課，都有可能會搭到計程車。」

曾沛慈則笑言為了《都市懼集》挑戰性感底線：「我平時連短褲都很少穿，但是我在劇中要去夜店嘛，所以只能穿少一點。（你很辣啊！）真的嗎？本來想穿泳裝，開玩笑的！其實我一直把戲服拉長，因為我太保守了。」

《都市懼集》許瑋甯

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