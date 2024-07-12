打擊濫用｜房委會查冊8.8萬戶已完成　揪出630戶在港有物業

▲ 房委會已完成8.8萬戶公屋查冊。（彭大偉攝）

房委會擬研究3招紓緩建屋財政壓力，最快半年後有結果，包括調整公屋租金封頂機制、改善居屋/綠置居定價模式、加強打擊濫用公屋省回建築支出。

房署署長羅淑佩稱，打擊濫用沒收得來的公屋，過去兩年錄5,000伙，等於興建一條中型屋邨。而署方已完成8.8萬公屋戶查冊，揪出630戶在港有物業，當中190戶已沒收公屋。

▲ 房委會興建屋邨面對財政壓力。（彭大偉攝）

房委會建屋有財政壓力

房委會十年內須建30.8萬伙公營房屋，隨着現時每伙公屋平均造價近100萬元，龐大建屋支出造成財政壓力。房署署長羅淑佩今（12日）出席房委會會議，回應委員的房策建議時，強調不能掉以輕心，包括須妥善處理公屋加租。

日前房屋局局長何永賢於訪問表明，要適時思考應否調高公屋加租一成的「封頂」上限，但羅淑佩發言上，卻出乎預期沒着墨這點。據悉政府下周還要到立法會和房委會資助房屋小組交代公屋加租議題，或留待下周才公布更多。

另一招確保房委會財政可持續性，羅淑佩認為可檢視資助出售單位的定價公式，研究改善，但大前提要確保合資格買家，能夠購買資助出售單位。她強調，房委會正全面檢視不同範疇的開支及收入，並會在下輪財務預算及預測中，向委員滙報長遠財政安排的最新評估，按慣例是每年1月初。

至於房署打擊濫用公屋，亦取得成效，可遏抑建屋成本。羅淑佩解釋，2022/23年度起的兩年內，已收回5,000伙公屋，相當於興建一條中型公共屋邨，推算即省回約50億元建屋成本。而房署4月已要求25萬住滿10年的公屋戶申報入息資產，整體已收表99.8%，據悉署方認為成績鼓舞，樂見公屋戶正視房委會決心打擊濫用，主動交表，形容反應是前所未有。至於仍未交表的380個住戶，則已啓動發出遷出通知書程序。

而房署透過查冊抽查公屋戶，亦取得進展，已全數核對約8.8萬戶居住2至8年的公屋戶，以及約1.54萬伙懷疑或虛報個案完成查冊，發現約630戶擁有香港住宅物業，當中已收回190個單位，餘下會按序獲發遷出通知書，以至跟進檢控。下一步署方已分批為4月須按「富戶政策」申報的超過25萬戶，着手查冊。

對於委員黃碧如認為，部分被法庭定罪的濫用公屋個案，相對刑罰較輕，建議加強阻嚇力；羅淑佩回應稱，從法例來說，刑罰其實不輕，她盼望隨着社會對打擊濫用的共識更加清晰強烈，判刑也會反映案情嚴重性。

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