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歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

升學教育

撰文： 任薏

發布時間： 26 分鐘前

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曾比特成名後堅持教唱歌，將努力拼搏的經驗回饋新一代。

【歌唱老師/曾比特/曾比特專訪/聲生不息/全民造星】音樂可以感動別人，同時可以感動自己。有著標誌性「爆炸頭」的曾比特（Mike），前年參與內地歌唱節目《聲生不息》後人氣急升，獲得不少觀眾掌聲。短短出道5年，已打出名堂的曾比特，不但是歌手，更是一位唱歌老師。台上台下都為音樂付出，他不單擁有天賦，還有努力，即使身陷低潮，相信繼續奮鬥，便能跨越低谷走到下一步。

雖然唱歌有少少天賦，但我覺得天賦永遠都比不上你努力。裝備好自己，便會有能力應付更多工作。

曾比特覺得天賦永遠都比不上努力。（越玲瓏攝）

曾比特｜自小擁天分 讀音樂立志成歌手

要發掘天分，不少人從學習過程中漸漸發現，曾比特則是從節目主題曲，發現自己的唱歌天分，他憶述小時候只要聽到主題曲，便會邊唱邊跳，媽媽當時已指他很喜歡唱歌。後來升上中學，獲老師邀請加入合唱團，完成首次表演，他便開始相信自己的天份，享受音樂帶來的快樂。

中一時，老師覺得我唱得幾好，就叫我去合唱團玩。第一次表演之後，收到很多掌聲，我都幾開心，原來我都幾享受在這件事上。

曾比特的媽媽在他小時候已指他很喜歡唱歌。（曾比特IG圖片）

雖然擁有唱歌天份，但中學時的曾比特只是停步於喜歡，未想過發展成事業，「我喜歡唱歌，但未考慮它成為我的終身職業，或者用他來賺錢養家。」直到中學畢業，他在朋友建議下，升讀香港知專設計學院（HKDI）的數位音樂及媒體課程後，便改變他的想法。

有一課叫live performance，當時朝著這一課去讀，就是這個時刻，令我更加確認，我很喜歡唱歌，我希望用唱歌成為我終身職業。

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曾比特｜班中難得的歌手 累積演出經驗

由喜歡音樂，到進一步學習音樂，曾比特坦言讀書的經歷為他之後的音樂路帶來影響。他表示，當時同學大多都是結他手，懂得唱歌的人較少，而他便成為班上彌足珍貴的存在，同時有更多的演出和學習機會，「其實都是一個機會，令到我學會怎樣去爭取到每一場演出，雖然不多比較珍貴，但至少會有。」

每次演出除了是唱歌外，也是對音樂的學習。由於同學間有著不同的音樂風格，使每次的交流，也是一種對音樂的挑戰和嘗試，曾比特憶述，當時最流行的是金屬樂，變相不同類型的音樂都需要去嘗試和演繹。這種在求學階段挑戰自我的學習，對他的唱歌路而言，也是一種珍貴的經驗。

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曾比特｜辛苦跑比賽進步自己

即使擁有唱歌天分，也少不了努力才能進步。曾比特坦言自己是努力型歌手，以往除了上唱歌班練唱外，還不斷參加比賽，以汲取經驗來進步，「以前跑比賽是進步得最快，可能一日參加四五個，為了有更好的表現，就會不停去練習不停去唱。」過往的拼搏，奠定了他唱歌的根基，現在成為歌手，也是努力的成果。

雖然我喜歡唱歌，唱歌也有少少天賦，但我覺得天賦永遠都比不上你努力。

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曾比特｜唱歌比賽啟發教育他人

曾比特將音樂上所付出的努力，化成經驗回饋新一代，讓他們走上一條平坦的音樂路。早在出道前，曾比特已是歌唱老師，他憶起當時下決心教唱歌，是從外國比賽回來後，因突如其來的感觸，開始了教學路。

那個時刻突然間，希望將我在音樂，或聲樂上所學到的東西回饋給其他人，令到更多人喜歡唱歌。

至今曾比特教唱歌7年，面對學生，不單是「回饋」，更是一種治癒自己的過程。曾比特指曾遇過一個女學生，第一次上課已因為唱歌問題而大哭，「她一直說她想唱，但因為她其實不太聽到自己在唱什麼音，所以她就哭。」為了解決困難，兩人一同練習，最終她順利完成歌曲的演唱，曾比特看見同學的改變，亦深深體會到教育的滿足感。

你可以看到，她的努力，由一個未懂得怎樣去聆聽自己，去到她可以完成這首歌，那種滿足感其實很大，還有你會覺得，好像真的幫到她一樣。

曾比特成名後，依然堅持教唱歌，對他而言，這不單是為了回饋新一代，更是為學生鋪上一條成長的捷徑。「我覺得我可以令到他們更快做到想做的事，少走一些冤枉路。」

曾比特成為歌手後，仍堅持教唱歌。（越玲瓏攝）

曾比特｜​​​​​​​唱歌遇低潮期 學習審視自己

音樂路上，難免遇挫折，曾比特憶述參加《全民造星II》時，因為扁桃腺嚴重發炎，令到一次的演出大走音，完結之後更是「面青口唇白」，足足休息了三天才好起來。雖然比賽因病失準，但他視此為一個反思。

有些事你不能怪人，你只可以說你自己，思考怎樣才可以令每一場演出都做到100%，即使做不到100%，你都不可以讓自己低過合格線。

曾比特憶述參加《全民造星II》時，因扁桃腺嚴重發炎而大走音。（Facebook圖片）

除了失聲外，曾比特也經歷沒有新作品推出時的低潮期，不過他並沒有為此感氣餒，因為他認為這是成長的必經階段，而且面對低潮，頹廢感是最不可取，必須調整好心態，再次裝備自己才最佳的應對方法。

我覺得做這一行要有高有低，人才會成長。當你沒有新的作品，或者沒有得到其他人認同的時候，你怎樣去審視自己，裝備好自己，才是最重要。

曾比特表示經歷低潮期，頹感是最不可取，反而需要審視和裝備自己。（越玲瓏攝）

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