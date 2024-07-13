認知障礙｜東區醫院推AI機械人助提供認知訓練　未來或擴展至其他專科及醫院

▲ 東區醫院職業治療部去年引入AI智慧機械人，協助職業治療師為輕度認知障礙患者經行認知訓練。（彭大偉攝）

東區醫院職業治療部去年起將人工智能（AI）系統加入智慧機械人，協助職業治療師為輕度認知障礙患者經行認知訓練。系統提供4個範疇、近400條問題予患者，亦配備「智能對話功能」，因應患者的答案提供貼士，協助病人自主完成訓練。院方表示，部門正持續改善AI系統，期望未來能將有關訓練擴展至其他專科及醫管局轄下醫院的合適病人。

東區醫院職業治療部部門經理錢以馬指，部門去年4月將AI系統加入智慧機械人，協助認知障礙患者進行訓練。機械人主要為輕度認知障礙患者經行認知訓練，每次訓練一般為20至40分鐘，提供4個範疇、近400條問題予患者，內容由職業治療師根據病人的訓練需要而定。

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高級職業治療師張恆表示，系統配備「智能對話功能」，病人可直接透過語音對話講出答案，亦會因應患者的答案提供貼士，協助病人自主完成訓練。他續指，病人的訓練進度及成績會實時上載至雲端系統，方便職業治療師評估及跟進情況。院方現時為病人提供8節訓練，每星期2節，首兩節訓練會由職業治療師陪伴及指導，病人到第5、6節已經可以自主完成訓練，較傳統治療、需要一名職業治療師與病人單對單進行治療節省人手。完成後，職業治療師會為病人進行整體進度評估，制定後續訓練計劃。

院方指，職業治療部邀請了20位患有輕度認知障礙且認知程度相約的病人，當中10位參與由職業治療支援人員陪同進行的傳統認知訓練，另外10位利用機械人進行認知訓練。完成8節訓練後，兩組病人的分數相約，10位利用機械人進行訓練的病人的反應能力更有所提升，成功減少完成訓練的時間。

高級職業治療師陳穎琦指，機械人擔當「小助手」角色，訓練期間需要職業治療師評估進度及調整內容。她指，系統提供的題目需要靠治療師設計，及給予機械人指引，確保系統的準繩度，強調不能取代治療師工作。陳穎琦稱，由機械人訓練並非唯一的訓練方式，如病人有顧慮，依舊可選擇傳統治療方式。

院方透露，部門正持續改善AI系統，期望未來能將有關訓練擴展至其他專科及醫管局轄下醫院的合適病人；至於計劃確實擴展日期，院方則未有公布。

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