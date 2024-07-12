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每4個港人有1個肝脂超標！藥劑師講解成因兼教3招預防方法

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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有大學研究指出，每4個港人就有1個有肝脂過多的問題，而且以40至50歲男性最為常見，近年亦有年輕化趨勢。肝脂超標有機會演變成各種嚴重的肝臟損傷，而且一旦發病便無法逆轉，絕對不容忽視。由於肝臟是沉默的器官，初期的肝臟問題並沒有明顯的症狀，容易錯過黃金治療時間，所以除了要定期檢查外，更要及早預防。這次就由香港註冊藥劑師Terrence Wu為大家講解肝損傷的成因，再教3招預防方法！

肝損傷影響甚廣 注意不良習慣易「傷肝」

註冊藥劑師Terrence表示，肝臟是人體新陳代謝的重要器官，主要功能包括製造膽汁，用來消化食物中的脂肪及其他營養素，例如蛋白質和碳水化合物；儲存及處理過多的葡萄糖、脂肪及各種脂溶性維他命；吸收並處理身體中的毒素、藥物與酒精，中和毒素後排出體外；以及免疫防禦能力也是由肝臟的免疫細胞來維護，幫助調節免疫系統。

肝臟一旦受損，身體會出現水腫、血糖水平不穩定、毒素不能分解、妨礙藥效發揮、阻礙脂肪消化及營養吸收。都市人日常有不少傷肝的習慣，例如煙酒應酬、生活忙碌／經常熬夜、高糖高脂飲食／外賣、壓力大、睡眠質素差、長期服用藥物等等。這些不良習慣都會影響肝機能，導致肝損傷！最常見就是肝脂肪超標，當日常飲食所攝取的熱量過多，就容易轉換為脂肪並儲存在肝臟中，當脂肪超過肝臟5%以上，就屬肝脂肪超標。

遲來的肝損傷訊號 3招及早護肝

Terrence提醒，初期的肝損傷並沒有明顯的症狀，如果近來發現身體出現以下情況，就要加倍留意，切勿錯過黃金治療時間。

●    肝酵素超標
●    肝脂肪超標
●    臉色暗沉
●    食慾不振
●    體力下降
●    眼睛發黃
●    腹痛
●    膚色泛黃

Terrence表示，肝損傷分為4個階段，包括肝發炎、肝纖維化、肝硬化和肝頑。第1階段的肝發炎是免疫系統對抗外來物質，如過多的毒素和內臟脂肪，所產生的反應。而第1階段的肝損傷是可以逆轉的﹗透過改善日常飲食和生活習慣，可大大改善情況，大家不妨試試以下3招及早護肝！

1.    減少糖攝取及補充「好膽固醇」
眾所周知糖分不利於健康，原則上無論哪種糖，都會轉化為三酸甘油脂儲存在肝臟，就連主食的碳水化合物如米飯、麵包等醣類，多吃也會使三酸甘油脂升高，形成肝脂肪。因此，避免肝脂肪最好減少攝取糖分，同時可以多吃富含omega-3脂肪酸的食物如三文魚等，或是吃堅果補充多元不飽和脂肪酸，同樣也是「好膽固醇」，有助避免脂肪積聚肝臟，同時令血管暢通無阻。

2.    每日30分鐘有氧運動
適量的運動能幫助身體燃燒脂肪，建議每日持之以恆做30分鐘有氧運動，如急步行、慢跑或游水，就有助消耗過多的脂肪，防止脂肪積聚肝臟。

3.    選擇護肝保健品
無論已有肝脂肪問題，或希望及早預防，進食護肝保健品都能有效預防並改善初期肝損傷。不過市面上有不少護肝保健品，部分成分單一，缺乏全面功效，而且沒有認證，要慎重選擇。建議在選購時要仔細看清成分，選擇功能全面，以及有認證的產品，才夠安全有保障。

Return肝機能再生配方 7大醫學級成分5重護肝

想要全方位護肝，推薦Return肝機能再生配方，含7大醫學級成分，全方位逆轉肝機能。7大成分包括：
●    意大利火山朝鮮薊萃取：臨床實證有助降低肝酵素（AST、ALT）及體脂。
●    OPITAC®專利穀胱甘肽（圓酵母）及晶球薑黃素：對抗自由基，降低酒精對肝臟的破壞，強化肝臟。
●    奶薊提取物：有助增強代謝解毒功能，避免毒素積聚。
●    卵磷脂：幫助修復受損肝臟及促進肝臟新陳代謝。
●    欖仁提取物及桑葉提取物：有助阻隔澱粉吸收，減少肝脂肪形成及肝臟代謝的問題。

Return肝機能再生配方針對肝脂肪水平、解毒機能及平衡碳水化合物吸收等3大範疇，達致5重功效，清肝、強化、解毒、修復及阻隔。加上100%日本製造，更獲得美國FDA-GRAS Notified官方安全認證及日本政府GMP認證，兼且不含藥性，服後不會產生依賴性，安全可靠。適合關注補肝護肝、飲食經常高糖高脂、邊界或已有肝脂肪的人士服用。平日如需應酬飲酒的話，更可預先服食2粒，除了護肝外，更能防醉解酒，擊退宿醉。

星級用家黃祥興分享︰「服用3個月肝功能再生」

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（特約）

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