女神校友｜張曦雯重返幼稚園超受歡迎　想仔女做女神校友每期學費僅$192

▲ TVB女神張曦雯重返母校香港創價幼稚園探望老師，被小朋友重重包圍攬到實，場面好歡樂。

【名人校友/張曦雯/張曦雯學歷/香港創價幼稚園】34歲TVB女神張曦雯（Kelly）跟混血男友Mark拍拖多年感情穩定，張曦雯早前透露男友渴望結婚，但兩人未有結婚計劃。雖然張曦雯結婚生仔無期，但她卻深受小朋友喜歡，日前張曦雯重返母校香港創價幼稚園探望老師，被小朋友重重包圍攬到實，相信爸爸們都好羨慕！如果爸爸們想仔女做女神校友，成本都好低，每年只需付出2000多元學費！

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張曦雯日前她重返創價幼稚園探望老師，原來Kelly是創價幼稚園第4屆畢業生，她日前在IG分享當日返母校的片段，並貼出與老師的合照。在片段中可見，Kelly大受小朋友歡迎，一起玩耍傾偈，期間有小朋友摸她的頭髮、又拖手攬攬實，場面好歡樂。

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外表「ABC」的張曦雯其實出身基層家庭，生性聰慧的她考入九龍塘名校區的香港創價幼稚園，之後升讀傳統名校德望學校（小學部），讀至4年級後隨家人移民美國，於名校伊利諾大學芝加哥分校企業管理系畢業。

▲ 有TVB女神張曦雯和創價幼稚園的學生慶祝生日好幸福！（影片截圖）

創價幼稚園學費僅$2千

香港創價幼稚園為九龍塘熱門學校，學校以「人本教育」為辦學宗旨。為幼兒建立一個愉快、開放和多元化的學習環境，並提供一個全面、均衡及適切的課程，讓兒童能發揮無限潛能，為社會培育具備創造價值能力的人才。

創價有參與「免費優質幼稚園教育計劃」，2023-2024年度扣除政府資助後，幼兒班、低班及高班的每期學費均只需192元，全期11期，全年學費2,112元，相對同區的私立名牌幼稚園性價比高，難怪深受家長歡迎，包括陳柏宇符曉薇，女兒Abigail剛於創價畢業。

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