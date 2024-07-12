全民造星V丨田曜誠Tsoul赴捷克爭世界跳舞冠軍　以宣揚香港跳舞文化為己任

▲ 田曜誠

港產跳舞明星田曜誠（Tsoul）為港爭光，贏得《SDK ASIA Funkstyle 2 on 2》 亞洲區冠軍，月初與隊友再下一城遠赴捷克參加決賽，惟四強止步與世界冠軍一步之差。

不過，Tsoul未有灰心，說：「贏輸好平常，我今次有咗經驗，下次再努力，再勁啲！」累積比賽經驗，開自己眼界，Tsoul會繼續向前衝，為推動香港跳舞文化繼續踏上追夢之旅。

▲ 田曜誠

四強止步雖敗猶榮

Tsoul這次賽事四強止步，但雖敗猶榮，因為能夠贏得總決賽的入場券也殊不簡單，須先參與《SDK》亞洲賽事，與亞洲舞界精英PK賽後，再以亞洲區冠軍身份與歐美等精英爭奪世界冠軍寶座，所以Tsoul自報名參加比賽後一直未有鬆懈，加緊與隊友訓練備戰，希望以最佳狀態示人。

可代表香港亦感到自豪，讓各地選手一睹香港實力。不過今次捷克比賽，Tsoul直言因時差問題好困擾，說：「好似晚晚都通頂咁，比賽時間就係平時香港瞓覺時間，好似發唔到力！」

▲ 田曜誠

比賽結束後，首次到捷克的Tsoul爭取時間四出遊覽，捷克景色令Tsoul有如置身於主題樂園一樣。

但飲食上令Tsoul同時差一樣唔習慣，事關連食多餐pizza三文治，凍冰冰的西餐後，Tsoul最懷念是熱飯與熱湯。

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