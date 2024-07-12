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公院事故｜議員：市民感覺醫管局致歉僅「念口黃」　促訂與薪酬掛勾獎罰制度

社會

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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政府要求醫管局就連串事故成立檢討委員會，目前委員會由中大醫學院院長霍泰輝擔任主席。於立法會衛生事務委員會上，當局被問到會否設立恆常化機制。

醫務衛生局副局李夏茵表示，恆常運作很靠醫管局內部完成，政府工作是作出監察。李夏茵亦表示，3個月的檢討委員會，是避免瑞士奶酪理論，於多重因素下發生事故前，阻截部分因素的發生。

醫管局行政總裁高拔陛表示，過往的早前事故呈報機制運作成熟，而就著不少醫療程序由多個同事協作，因此亦應用「HA chat群組」，相信同事熟習後，亦有助減少事故發生。

高拔陛表示，就著廣華醫院停電事故，已重新檢視設施有否問題，要求廣華醫院承辦商提供24小時熱線支援，並加強同事人員培訓及應變能力。

議員倡設定公開透明的獎罰制度   林哲玄：政府「買服務」需計規格

民建聯陳永光表示，市民過往認為醫管局高層的致歉模式，僅是「念口黃」，認為應設定公開透明的獎罰制度，與薪酬掛勾。高拔陛表示，委員會的職能範圍包括在內，強調醫管局有人力資源守則，一直就事故作出跟進。

公院檢討委員會成員林哲玄就反映，問責不應有事下台、無事加花紅的層次。他表示，政府每年向醫管局「購買服務」，應就服務要求有一定規格，包括病人輪候時間、新舊症的比例等，急症室及門診的物資、成本等指標，否則無從知道買的野「抵唔抵、平唔平。」李夏茵表示，成本效益係要睇，與林哲玄想法一致。高拔陛亦指，有向立法會公布各項指標，會加強問責性、以及透明度。

李慧琼：希望就護士流失跟前線「交心傾下」   李夏茵：會以臨床做法減不良事故

多名議員關注人手問題，對醫療事故影響。民建聯李慧琼表示，護士人手不足與醫管局人手流失有關，希望管理層與護士「交心傾下」，其他議員亦提到相關疑慮。

李夏茵強調，非所有醫療事故均由人手不足引致。她解釋，「以病人被插錯喉事故為例，係唔係都要插呢條喉，有無跟足程序，認知條喉於正確位置」。

她表示，就著醫護人員是否懂得使用系統，李夏茵認為醫管局應檢視是否更早讓醫護人員熟習新系統。她強調，人手短缺無可能發生，希望醫管局「望一望」以臨床做法，減低不良事故的發生。

工程問題頻生  田北辰倡設合約性客戶接收舉報及跟進 

實政圓桌田北辰以營運九鐵經驗，「獻計」解決頻生的公立醫院工程問題。田北辰提到，可以設立中央、一站式的客服以及熱線系統，由醫護員工「全民舉報」公院事故。而直接向工程總監的熱線組，需主動要求工程人員跟進及維修，直至維修完成為主。

田北辰表示，熱線組需為兩年續約一次，並每兩年監察其表現，有約滿酬金，並設問卷調查評分，「如果低分就不續約，可以確保阿頭好驚，盡量做到好。」

他表示，目前醫管局有7名維修總監，指減人工只是得個講字，除非有嚴重事故亦會續約。他表示，加薪幅度要與事故掛勾，「要令到維修總監無面，唯一就係考慮無人工加。」醫管局行政總裁高拔陞表示，於去年手術燈事故後，某程度上已有「全民舉報」的角色，至於中央式、客服式的建議，當局會作出研究。

 

 

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