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公院事故｜陳凱欣：醫管局對外公布較20年前更差　「同傳媒好似成日做筆友咁」

社會

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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立法會議員陳凱欣表示，醫管局多次事故處理不一，多次晚上出稿，無見傳媒，各醫院的處理手法亦不同，認為情況較20年前做傳媒時倒退，傳媒對外發布就如跟醫管局做筆友

「都未見個一宗事故是7點電子傳媒，最重要的時段之前出稿。」

陳凱欣表示，明白醫管局人手有限，但有行政人員，每間醫院亦有對外關係的同事。她表示，現時外界對公院的觀感是「又出事」，希望公開透明的公布，令公眾減少這類觀感。

高拔陞表示，希望事故公開透明，讓公眾及媒體明白。他表示，有些事件希望令家屬講解情況，而家屬亦可能事忙，因此較夜才公布，不過同意以往做法有不足的地方，「整體情況都係唔好」。

多次事故當中，病人家屬均向大眾及傳媒作出投訴。民建聯李慧琼表示，當有親人出事總會不開心，有懷疑、謠言、以及感受，希望有機制令家人相對心服，包括客觀公正的調查。李夏茵表示，希望可以於病人溝通上有改善的空間。

高拔陞就承認，當出現事故的時候，「一句半句說話、或者語氣，就可能令家屬關係不理想」，他表示，已設立的醫管局學院會設立課程教導將爭議降溫。

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