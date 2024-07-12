梁諾妍結婚3周年出題考丈夫「二選一」　洪永城答案被網民讚「求生意識」強

▲ 洪永城和梁諾妍。

洪永城（Tony）和太太梁諾妍（Inez）在2021年結婚後夫妻恩愛，三年抱兩，現在亞人肯有兩個女。

昨天（7月11日）是洪永城夫婦結婚3周年結婚紀念，梁諾妍在個人社交平台上載一條考丈夫二選一問題的短片。

片中，梁諾妍問︰「畀1億你同全世界最靚嘅女人你，定係畀100萬你但係同我喺埋一齊？」洪永城想了一想回答︰「1億同全世界最靚嘅女人一齊。」

梁諾妍聽後感錯愕地問︰「咁我點呀？」洪永城解釋稱︰「你咪係全世界最靚嘅女人囉，跟住攞埋1億畀埋你，係咪咁玩㗎呢個遊戲？」

於是冧爆的梁諾妍即甜笑讚賞說︰「點解你咁醒嘅？我以為你會揀第二個？」洪永城進一步解釋稱︰「但係第一個入面又有1億又有你，你又可以攞埋嗰1億 ，分1000萬畀我，都好好呀﹗」

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洪永城「求生意識」強

此時已心花怒放的梁諾妍大讚丈夫醒目，洪永城進一步賣口乖稱：「你是最漂亮的﹗」然後輕吻老婆。網民大讚夫婦放閃得來十分幽默，同時亦有網民笑指洪永城的「求生意識」十分強。

梁諾妍在影片下留言︰

Hello Sir, 7月11日，結婚三周年快樂﹗早幾個禮拜同Sir玩咗個陷阱題諗住陰吓佢，話說玩呢條問題嘅男生都中晒槍，即所有男生為免瀨嘢都一定會揀option 2，點知Sir竟然答對了，相信我冇揀錯老公。Any肥（Anyway），皮革婚快樂﹗下次再試吓陰你先﹗

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