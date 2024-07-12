  • 31°C
香港時間 : 2024712日 (五) 20:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梁諾妍結婚3周年出題考丈夫「二選一」　洪永城答案被網民讚「求生意識」強

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

洪永城和梁諾妍。

洪永城（Tony）和太太梁諾妍（Inez）在2021年結婚後夫妻恩愛，三年抱兩，現在亞人肯有兩個女。

昨天（7月11日）是洪永城夫婦結婚3周年結婚紀念，梁諾妍在個人社交平台上載一條考丈夫二選一問題的短片。 

片中，梁諾妍問︰「畀1億你同全世界最靚嘅女人你，定係畀100萬你但係同我喺埋一齊？」洪永城想了一想回答︰「1億同全世界最靚嘅女人一齊。」

梁諾妍聽後感錯愕地問︰「咁我點呀？」洪永城解釋稱︰「你咪係全世界最靚嘅女人囉，跟住攞埋1億畀埋你，係咪咁玩㗎呢個遊戲？」

於是冧爆的梁諾妍即甜笑讚賞說︰「點解你咁醒嘅？我以為你會揀第二個？」洪永城進一步解釋稱︰「但係第一個入面又有1億又有你，你又可以攞埋嗰1億 ，分1000萬畀我，都好好呀﹗」

點擊圖片放大
+4
+3

洪永城「求生意識」強

此時已心花怒放的梁諾妍大讚丈夫醒目，洪永城進一步賣口乖稱：「你是最漂亮的﹗」然後輕吻老婆。網民大讚夫婦放閃得來十分幽默，同時亦有網民笑指洪永城的「求生意識」十分強。

梁諾妍在影片下留言︰

Hello Sir, 7月11日，結婚三周年快樂﹗早幾個禮拜同Sir玩咗個陷阱題諗住陰吓佢，話說玩呢條問題嘅男生都中晒槍，即所有男生為免瀨嘢都一定會揀option 2，點知Sir竟然答對了，相信我冇揀錯老公。Any肥（Anyway），皮革婚快樂﹗下次再試吓陰你先﹗

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

圈中靚媽丨梁諾妍因一事突然入院　胸部紅腫情況嚴重恐要開乳頭放膿
16:12 2024/05/07
圈中靚媽丨梁諾妍因一事突然入院　胸部紅腫情況嚴重恐要開乳頭放膿
家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手
16:16 2024/05/12
家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手
家族榮耀之繼承者丨王敏奕羅子溢再演激情戲　梁諾妍晚裝騷結實靚背脊
12:33 2024/05/29
家族榮耀之繼承者丨王敏奕羅子溢再演激情戲　梁諾妍晚裝騷結實靚背脊

你可能感興趣

圈中靚媽丨梁諾妍因一事突然入院　胸部紅腫情況嚴重恐要開乳頭放膿
16:12 2024/05/07
圈中靚媽丨梁諾妍因一事突然入院　胸部紅腫情況嚴重恐要開乳頭放膿
家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手
16:16 2024/05/12
家族榮耀之繼承者丨羅子溢形容新劇角色「喪盡天良」　梁諾妍乳腺炎投訴洪永城：唔幫手
家族榮耀之繼承者丨王敏奕羅子溢再演激情戲　梁諾妍晚裝騷結實靚背脊
12:33 2024/05/29
家族榮耀之繼承者丨王敏奕羅子溢再演激情戲　梁諾妍晚裝騷結實靚背脊
洪永城 梁諾妍 網絡熱話 夫妻之道

最高瀏覽

網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面
網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面
急症室最長等候時間（07月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間16:05）
學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女
學霸之家｜港姐大女中大+二女美國商學院+三女獲劍橋offer 單親港媽花千萬培育學霸子女
富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】
富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】