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彭羚小班教學禪柔運動　用運動助母親走出喪夫陰霾

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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彭羚小班教學方式教禪柔運動。

90年代天后級歌手彭羚（Cass）於1999年與林海峰結婚後，便急流勇退，淡出樂壇專心相夫教女。直至近幾年，彭羚才開設IG帳戶分享生活點滴。

現年55歲彭羚近幾年迷上Gyrokinesis（禪柔運動）及Gyrotonic（脊椎螺旋運動），數年前更考獲導師牌。之前抗疫期間，Cass更購入新的運動器械，留家勤做運動鍛鍊筋骨。

從彭羚一直在IG上載影片所見，在禪柔運動和健康飲食下成功凍齡，身材均稱兼筋骨柔軟令不少人羨慕。此外，彭羚去年透露父親離世，藉運動陪情緒低落的媽媽走出喪夫陰霾。

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小班教授禪柔運動

一直有傳，愛妻號林海峰打本太太開Studio。在近日，Cass分享運動片段所見，她進行10多人的小班教學方式教授禪柔運動，而她的姑奶林珊珊的女兒李怡（野人）也有在現，並幫忙拍片。

有上課學生留言多謝彭羚用心教導，有網民更留言表示有興趣上堂。不過，Cass暫時未有公開講課堂詳情，估計她暫時想繼續維持小班教學。

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