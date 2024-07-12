自我增值｜逾650青年參加工作體驗計劃　改變躺平思維

▲ 今年共有超過 100 名具社會職場經驗人士擔任義務「職志導師」。（青少年發展企業聯盟提供）

今年暑假，「青少年發展企業聯盟」 (CDIA) 獲得超過 450 間涵蓋各行各業的企業機構和政府部門支持，為 650 多名基層青少年根據他們的興趣及潛能，提供工作體驗機會。這項名為「Y-WE（Youth Work Explorer）我才有用」的工作體驗計劃，是針對基層青少 年的未來生涯規劃發展及肯定自我效能。計劃得到超過 100 名具社會職場經驗人士，擔任義務「職志導師」，從旁扶助及指導，幫助青少年鍛鍊軟實力，建立人生職志目標，自我增值。

目前全球及香港經濟面對嚴峻挑戰，香港近半年有多間學術機構就青少年狀況進行調查，結果顯示本港年青人普遍有「躺平」傾向，窒礙他們自己及社會的長遠發展。

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過去十年，參加「Y-WE 我才有用」青少年工作體驗計劃的青少年，及今年參加計劃的 650 多名基層青少年，選擇爭取機會主動參加工作體驗計劃，為自己的前途奮鬥，爭取向上流動的機會。

青少年發展企業聯盟表示，今年的 Y-WE 計劃，參加人數比去年大增，當中更有近 50 人已經出勤，成功完成工作體驗。至於學員最感興趣的熱門行業，與過去兩年一樣，是醫療及護理行業，多達 18.2%學 員選擇；其次是創新科技行業，有 10.5%學員選擇，比例與去年相若。

值得一提是金融及財務行業，今年亦列入三甲，取代設計創意，有 9%學員表示這是其 「第一興趣」領域。至於文化及歷史首次進佔五名之內，反映政府推動香港作為中外文化藝術交流中心的成效，以及本港朝向多元化產業結構發展。

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