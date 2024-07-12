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鄭秀文演唱會丨許志安驚喜現身　安仔Sammi合唱《世紀末煙花》

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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【鄭秀文/鄭秀文演唱會/許志安】樂壇天后鄭秀文（Sammi）演唱會《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》在今晚（7月12日）於紅館開鑼，吸引到鍾楚紅、甘比與囡囡、李珊珊等到場。

演唱會中段，Sammi提到自己去年奪得金像獎最佳女主角時感觸落淚，更稱話自己一直堅持沒放棄夢想。Sammi並在台上表示，覺得無論人和事最緊要「珍惜」兩個字。

鄭秀文演唱會丨Sammi開騷前夕分享肥妹仔舊照　加操迎戰：帶著熱血為每個目標付出

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鄭秀文演唱會丨合唱《世紀末煙花》

而當Sammi唱丈夫許志安的《世紀末煙花》中段時，觀眾才發現為她鋼琴伴奏的正就是安仔。身穿黑西裝安仔站於琴邊與企在台中央的Sammi對望合唱《世紀末煙花》，全埸即時起哄。

安仔與Sammi合唱完一首歌便降落台底，並未有行近Sammi，二人在台上也沒任何對話，只是臨別對望互相報以甜美笑容點頭互勉，一齊盡在不言中。這次也是2019年「安心事件」後，安仔夫婦首度公開同台演出。

TOPick柴犬追星
鄭秀文演唱會許志安驚喜現身合唱

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