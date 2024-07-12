驚險情節｜翠屏北邨老翁晾衫險墜樓　拉住老翁事主：人生最長20分鐘

▲ 老翁倒吊於大廈之外，情況驚險。(突發事故報料區)

觀塘翠屏北邨翠柳樓今午（12日）發生驚險墮樓案，一名穿白背心的77歲姓馬老翁疑晾衫期間意外失足跌出窗外，在晾衫架倒吊20分鐘。

住在老翁對下兩層的男鄰居最先聽到救命聲，並抵達現場，當時老翁已整個人在窗外，並於晾衫架上，陸先生向傳媒表示，捉着他的腳，叫他別再亂動，又高聲呼救希望有人協助再報警，形容是「人生經歷咗最長嘅20分鐘」。

陸先生表示，當時見到老翁的其中一隻小腿已經骨折，並有瘀血，另一隻腳撐着晾衫架，手則捉着煤氣喉。他用自己全身的力保持平衡，近乎不夠力。雖然期後另一名街坊嘗試幫忙，不過事發位置狹窄，難以援助。直至警員到場，成功擠近窗邊，協助拉住老翁。

老翁當時已經雙眼紅腫，甚至開始有點神智不清，各人亦安慰他。其後消防到場後，「飛將軍」由上一層單位游繩而下，於多人合力下固定老翁的身體，移回安全位置。

陸先生形容，是次是「人生最漫長」的20分鐘，提到一旦老翁掉下去數月亦無法睡覺。他洗澡時更發現腹部也在救人時壓出瘀痕。他亦指，需要多謝當時的警員安撫他，「稱加油，我們捱過去。」

▲ 獨力支撐20分鐘救人之陸先生事後受訪。(無線新聞圖片)

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