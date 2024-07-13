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方力申批評泳總丨小泳手媽媽接受《東張西望》訪問　表明小朋友不轉會

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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方力申就泳會天才小泳手無緣參加錦標事件接受《東張西望》訪問。

【方力申/小方/飛魚王子/東張西望/泳總】藝人兼前港隊游泳代表方力申早前公開炮轟香港游泳總會制度不公，令其泳會一名9歲的天才小泳手無緣參加錦標賽，事件引起社會關注，泳總初步同意為日後比賽設立運動員個人身份參賽渠道，不受屬會級別影響。

昨晚（7月12日）《東張西望》跟進此事件發展，節目訪問了9歲小泳手媽媽，她指小朋友知道自己不可參加比賽時哭，令她心痛：「唔係做錯咩，或者表現問題。」

同時，小泳手媽媽表明不打算轉會，因為小朋友約6歲已在小方泳會練習，家長、小朋友與教練已建立默契及信任，而且認為如果因屬會問題而令小朋友不可參賽，實在有違普及運動宗旨。

飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面

《東張西望》跟進方力申泳會的天才小泳手無緣參加錦標事件。

東張西望丨小泳手天份極高

至於方力申接受《東張西望》訪問指，小朋友由5、6歲已隨他的泳會習泳，未懂除衫已懂四式泳水，就算在疫情時也聽足教練吩咐上網課保持體能。

小方指小泳手學習天份很高：「我也有單獨同佢上堂，佢最特別地方係學習力好高，話頭醒尾，你呢個動作咁好啲，佢同一日已經有改善。我同佢爸爸講，你個仔學嘢好快，爸爸都話佢個仔自己都覺得唔知點解游水嘅嘢一講就明，讀書就唔識！」

他表示，該小泳手9歲游長池100米自由式用1分08秒，自己9歲時也只能游1分20多秒，他重申每年進步同參賽機會都對小朋友十分重要。

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東張西望丨舉行三方會議

小方並感謝大眾對小泳水普遍支持：「真係男女老幼都話好支持我、支持小朋友，因為大家都覺得係一件好正常嘅事。」他指現在希望所有泳會泳手只要達標都可參加比賽，其次希望泳會三級制度透明，有可升可跌機制以達良性競爭。

新民黨立法會議員何敬康收到小方求助並介入事件，他接受《東張西望》訪問指，盡快安排泳總及方力申舉行三方會議。另外據悉，該三方會議將在下周三（7月17日）舉行，屆時估計會提到泳總制度改革方案。

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