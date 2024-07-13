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冠軍人馬｜浪漫勇士首膺香港馬王　金鎗六十獲選最佳一哩馬

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發布時間： 13 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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浪漫勇士首度成為香港馬王。

香港賽馬會冠軍人馬獎昨晚（12日）舉行頒獎典禮，賽駒「浪漫勇士」憑卓越表現，首度榮登香港馬王寶座。

「浪漫勇士」今季締歷史，歷來首匹揚威澳紐馬壇、最重要分齡讓磅賽覺士盾的香港賽駒，以及史上首匹連勝3屆富衛保險女皇盃的賽駒。

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而「浪漫勇士」季內囊括全部3項香港2000米一級賽冠軍，成功連續第3年榮膺最佳中距離馬。練馬師沈集成在「浪漫勇士」贏得香港馬王寶座後，表示感恩馬主的支持及馬房團隊的付出。

我地中國人係可以贏到外國的賽事，我地本土的香港練馬師，本土的中國人，係可以衝出香港，為香港增光。

「浪漫勇士」是在2021年香港國際馬匹拍賣會上，以480萬港元售出的馬匹，在沈集成的訓練下目前國際評分達121分，在最新公佈的浪琴全球最佳賽駒排行榜上並列第6位，迄今20戰15捷，累計獎金逾1.51億元。

金鎗六十連續四季最佳一哩馬

呂健威麾下的長青佳駟「金鎗六十」，去年12月憑出色表現摘下浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）桂冠，連續第四季榮登最佳一哩馬寶座。

這匹三屆香港馬王，久休224日後在浪琴香港一哩錦標中復出，成功克服在14駒中排大外檔起步的不利因素，締速1分34.10秒第三度攻下該賽，該仗為其歷來第30次上陣，勝出第26場頭馬，並摘下第10項一級賽冠軍，刷新自己保持的香港紀錄。

這匹「金獎章」的子嗣其後出戰富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽），在黏地上表現不俗，取得第4名，累積獎金增至1.67億元，進一步延續自己保持的歷來全球贏得最多獎金賽駒的紀錄。

「加州星球」最佳短途馬

告東尼訓練的「加州星球」當選本季最佳短途馬。另一告東尼馬房佳駟「錶之五知」獲選為最佳長途馬。

伍鵬志麾下的「錶之銀河」榮膺今季最佳四歲馬。

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