美國隊長4丨前導預告片曝光　紅變形俠醫驚喜現身

Marvel Studios 《美國隊長》系列《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）將於明年2月大銀幕上映，早前網上流傳片場照片已引起一眾Marvel迷討論。

今日，《美國隊長4：勇敢新世界》前導預告片推出，從片中所見可見新美國隊長Sam（安東尼麥奇Anthony Mackie 飾）的造型是「飛隼」與「美國隊長」合二為一，而夏里遜福（Harrison Ford）擔綱演出「羅斯將軍」一角更成為新當選的總統。

而除了夏里遜福外，新加盟MCU的還有Giancarlo Esposito(《絕命毒師》Breaking Bad），他形容今次角色是「宜早不宜遲出現」而且「比你想像中更好」。最叫人驚喜的絕對是片尾鏡頭閃現紅變形俠醫身影，令期待度飊升。

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