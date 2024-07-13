星二代丨姜麗文從沒放棄歌手夢　坦言曾為婚禮多波折崩潰爆喊

▲ 姜麗文接受《星光背後》主持人梁泰來專訪。

現年38歲，2010年以兄妹檔組合「Benji and Lesley」加入樂壇的姜麗文，2017年轉簽TVB拍劇入屋後，一直沒放棄她的獨立歌手夢，姜麗文為最新派台歌《要說快樂太虛偽》接受商業一台《星光背後》主持人梁泰來專訪。

曾飽歷早年情傷抑鬱後，姜麗文2017年認識現任圈外老公柏豪，要不是疫情令婚禮一再延期，她原定2020年已成為幸福人妻，最後二人於2022年於姜麗文在美國工作期間完婚，雙方家長只能網上見證，及至今年3月才於香港補辦小型婚宴。

娛圈喜事丨姜麗文在港補辦婚禮向長輩敬茶 Lesley撓實爸爸秦沛超溫韾

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

秦沛不捨女兒出嫁

節目中， 姜麗文剖白今年3月重穿上4年前買下的婚紗當新娘的感受外，也憶述4年前婚禮被迫取消崩潰爆喊的經歷，以及分享現在成為人妻的轉變。

姜麗文在2019年接受圈外老公柏豪求婚後原定翌年行禮，奈何因疫情而一波三折，她表示爸爸秦沛從未不滿和催促，稱：「爸爸反而話不如唔好咁快結婚，佢唔捨得。」

▲ 姜麗文父女。

首年不慣夫妻稱號

被問及會否覺得婚禮很多障礙，姜麗文坦承曾為此痛哭，說：「個陣喊咗好多日！結婚前5日先因為疫情取消！當時係2月，香港1月爆covid。不過宜家慣咗，反而慢慢嚟仲好，可以不停慶祝。今年3月我哋補辦咗個小型婚禮，同長輩們簡單慶祝，雖然已經結婚兩年，但著起放咗4年嘅婚紗感覺好唔同，最難忘係斟茶畀爸爸，見到佢眼濕濕，我就忍唔住喊。」

成為人妻兩年，談及婚後的轉變，姜麗文自揭首年有點不習慣夫妻稱號，笑指：「第一年我仲係好怕醜，完全唔慣畀人叫老婆，過左兩年先慣，宜家連電話來電都改咗唔係柏豪喇，係老公，哈！」

最新影片推介：

生B順其自然

至於生活上轉變， 姜麗文續說：「個人平靜咗好多，同埋本身都鍾意留喺屋企，宜家就更鍾意，除咗做嘢之外都唔出街。」

她更透露二人做家務、煮飯的分工，「好奇怪，唔知點解我好鍾意做家務，可能因為我媽咪係日本人，所以我都好鍾意呢種『老婆仔』嘅生活。而煮飯，大家估唔到其實西餐係老公煮，中菜多數係我煮。」

而談到生小朋友的計劃，姜麗文則指他們希望順其自然，稱：「結咗婚反而無咗個rush，之前未結婚會想生，宜家就唔想有太多pressure。同埋顧及事業，我哋都有避孕，暫時都唔會生住，爸爸秦沛都無催想抱外孫。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5