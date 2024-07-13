反黑英雄丨「蔥頭」丘梓謙克服畏高親拍跳樓戲　林俊其曾做王浩信替身

▲ 《反黑英雄》丘梓謙

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月12日）一集佔戲頗重的「蔥頭」丘梓謙及有「翻版王浩信」之稱的林俊其，便先後成功憑古惑仔角色彈出。

在《反黑英雄》飾演已故警長樹哥（鄭啟泰飾）兒子阿占的梓謙，因父親殉職慘死誤入歧途，與3名好友施焯日、邵展鵬、黃浩霆組成 「沙咀四兄弟」，並與江湖大佬「燈龍哥」（林偉飾）結怨，最終獲阿賢（張振朗飾）打救並鼓勵4人重回正途。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨丘梓謙大騷身手

在《反黑英雄》要應付不少動作場面的梓謙，身手不俗；昨晚一幕，阿占逃避軒神（陳山聰飾）的追捕戲更是相當精彩，不但由高處追到地面，更由後巷走入旺角鬧市人群，過程緊湊、畫面構思亦相當Sharp醒。

全程除了瘋狂喪跑外，梓謙更一度要危站高處，再從高空一踴而下，畫面牙煙；另邊廂，軒神為了捉阿占，竟一嘢就捉住身邊的帆布，再沿著帆布直Sir地面，盡顯非凡身手。

事後，梓謙受訪透露與山聰都是親身上陣，雖然有威也傍住，但因二人本身都是畏高底，令人相當Impressive及敬佩。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨感謝山聰提點

梓謙說：「嗰度大概3層樓高左右，當然跳落個銀色鐵架係冇咁遠嘅。現場係有替身嘅，佢哋主要幫手試位同個鐵架係咪安全，試完之後上威也，我本身真係有畏高嘅，我真係驚嘅，但我試咗好多次，師傅都好好，慢慢放我落去、再慢慢拉番我上嚟，畀我慢慢試嗰個距離感，試咗2、3次之後就正式拍。而你話我好驚嘅鏡頭，係因為我真係驚嘅，拍完真係放下心頭大石。」

他又指山聰好好，有在旁畀貼士：「山聰老師同我講，唔驚架，你要信師傅同武指，否則所有動作會做得好奇怪，因為威也組長期有6、7個人拉住同望住，所以好安全。山聰老師話佢都畏高，但佢都親身上陣Sir落嚟。佢好堅，佢同我講佢都好畏高嘅時候，佢已經擒咗上去嗰吓，我心諗，你唔係畏高架咩？點解可以咁大膽。」

談到在旺角喪跑戲，蔥頭說：「嗰朝8點幾已經喺金魚街開始跑，嗰陣冇咁多人，之後開始多人我哋就轉戰花園街拍，但拍之前我哋冇試位，因為唔想有個效果係好似條街好靜咁，因為想要市民唔知咩事嘅感覺。所以依家出街見到嘅市民反應，係真反應。」

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨與王浩信9成似

而在第2集已出場的林俊其，其飾演的古惑仔「番茄」，先後與「無良」黃子恆、「張東」鄧智堅及「西敏寺」顏千汶等有不少對手戲，當中被「無良」掟落樓一幕更是令人印象深刻。

昨晚番茄因45萬公數不翼而飛，遭葉泓聲飾演的Wifi哥逼迫，番茄一口咬定西敏寺「落格」並對其拳打腳踢，樣子兇狠。

由於林俊其在《反黑英雄》佔戲頗重，加上「番茄」名字特別，及外形與王浩信有9成相似，故劇集播出後林俊其在內地引起不少關注，網上除有不少他與本尊王浩信的對比圖，更有網民直接誤會他是王浩信弟弟：「有段時間都以為他是信號王的親弟，後來才知道不是」、「我還以為是他弟弟，還去網上查了一下」、「聲音語氣都像」。

▲ 《反黑英雄》林俊其

反黑英雄丨顏千汶保養得宜

林俊其2016年開始在無綫擔任特約演員，之後2018年透過投考藝訓班加入無綫。因為樣子近乎倒模王浩信，曾於2017年在《踩過界》做過王浩信替身，及於《兄弟》飾演王浩信年輕版。

談到番茄這個角色，俊其坦言是入行以來較多戲份角色，加上要做反派，故拍攝初期有點緊張。

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俊其續指昨晚播出的怒打顏千汶一幕讓他相當難忘：「其實喺現場同導演同埋仟汶姐度咗好一段時間點營造個氛圍，最後決定就係我有啲暴打佢嘅感覺，開頭試戲嗰陣我好驚，因為始終係前輩，但千汶姐好好，佢安慰我話唔使驚，真係打落黎得喇，效果好就得，好過唔逼真。所以正式拍嗰陣我都好放心，真係好入戲咁打咗落去。」

該場怒打戲，現年53歲的顏千汶亦是亮點，在劇中大晒小腿的她成功吸獲不少正評，相關美腿照在網上不斷流傳，網民還讚她保養得宜及顏值依舊：「話佢40歲都有人信。」

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