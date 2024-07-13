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濠玩夏水禮2024丨嘉敏鄧伊婷化身美人魚　黃嘉雯梁敏巧滑浪打排球騷平衡力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《濠玩夏水禮2024》

TVB遊戲節目《濠玩夏水禮2024》「喪玩隊」、「好玩隊」兩大隊長林盛斌（Bob）、金剛帶領一班「玩得之人」齊集澳門進行水上大激鬥。

今晚（7月13日）播出的《濠玩夏水禮2024》第3集，「喪玩隊」的Bob、譚嘉儀、鄧伊婷、梁敏巧和陸浩明（6號），決戰「好玩隊」的金剛、關楓馨（Fabi）、黃嘉雯（Carmaney）、關嘉敏和吳天佑，一眾女神齊齊水着上陣大晒美好身段！

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挑戰體能之巔

為迎接巴黎奧運，今集遊戲全部都與運動有關，實行挑戰一班參賽者的體能之巔。首個遊戲「水上劍擊」笑料十足，玩法是兩隊各派一人企在浮床互拉一條繩，先跌落水的一個為之輸。

首回合是6號VS Fabi，身為大男人的6號出動「聲煞」不斷騷擾對手，惟Fabi下盤夠穩 Chok極唔跌，最終6號自己失平衡跌落水中，認真瘀皮。

陸浩明與關楓馨對決。

之後，輪到譚嘉儀VS吳天佑，兩人決戰期間發生小插曲，嘉儀不小心甩手將繩子揈到金剛頭上，場面搞笑。最後一Round上演隊長之戰，「將軍澳小劍神」Bob VS「台北大賤人」金剛，Bob拉繩期間瘋狂露出得戚樣挑機，但見慣大場面的金剛不為所動，更出陰招放手鬆開繩子，Bob即時失平衡跌落水，相當古惑。

之後的「衝浪排球」夠晒好玩，玩法每隊派出兩人，兩人輪流玩完人造滑浪後，即要馬上擊打排球，擊中較多排球那一隊為之獲勝。「東張女神」梁敏巧和Carmany兩位女將表現亮眼，大晒超強平衡力連番擊中排球。

男將方面則出現極端情況，大隻仔吳天佑事前雖然認真練習，但落到場即時冇料到，打空氣之餘更慘食波餅，名副其實「遊戲黑洞」；至於6號則有如戰神上身一般，瘋狂「雙龍出海」連續擊中排球，獲Bob封為全隊MVP。

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6號狀態極為飄忽

而「淺水游泳四式接力」則最為緊張刺激，每隊成員要在淺水泳池中進行四式接力比賽，先完成比賽一隊為之勝出。原來要在淺水池游泳難度十分高，當中兩位女將Caremany和鄧伊婷玩得最為落力，兩人挑戰最考體力的蝶式，更玩到上氣唔接下氣，睇見都覺得辛苦。

這個回合，6號又再由MVP跌Grade變回「老鼠屎」，不但游背泳游到姐手姐腳，更足足落後對手半個池，一人累全家。

另外，關嘉敏和鄧伊婷還忙裡偷閒參加「美人魚體驗之旅」，兩人在專業教練指導下，化身索爆美人魚在水底暢游，畫面唯美。

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