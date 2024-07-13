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李龍基演唱會丨基哥麥花臣演唱會突延期　主辦方解釋：不可抗力因素

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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李龍基在上周於澳門舉行《風繼續吹•女繼續追》演唱會。

李龍基的未婚妻王青霞（Chris）早前已被判刑25個月，事後李龍基多次強調會等Chris出獄後結婚。這段期間，基哥不愁寂寞，因為工作甚忙，因為在上周到澳門完成《風繼續吹•女繼續追》演唱會。

原定於本月21日，李龍基於旺角麥花臣場館舉行嘅《真情流淚•「基」不可失》，可是主辦方昨晚（7月12日）卻突然以宣布演唱會延期。 

李龍基未婚妻入獄丨李龍基未婚妻判刑未夠一個月有新目標　基哥被捕獲有「新女」？

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李龍基已收訂金

主辦方未有交待詳細原因，只表示「不可抗力因素」，但詳細細列明退票或退款的詳情。

其實，是次基哥個演唱會門票在上周起公開發售，可是早在取消演出消息公布前，已有網民發現「快達票」售票平台顯示基哥演唱會「門票配售完畢」，但卻並非寫「售罄」。 

對此，李龍基向傳媒解釋7月頭決定開騷，21號就要開騷，因時間太緊迫未能找到贊助及賣廣告等，所以才決定把演唱會延期。同時，他表示已收取訂金本身沒任何損失，估計主辦方損失場租錢，同時基哥答應對方會再另覓地方舉行演唱會。

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