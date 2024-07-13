外傭墮斃｜澳門外傭墮斃案　生前疑偷錢遭女警僱主禁錮及行私刑

4月澳門一名外傭墮樓亡，當地司警經調查懷疑外傭盜竊後，遭其僱主非法禁錮及行私刑，最終不堪受壓輕生。當局本周拘捕一名任職治安警的36歲梁姓女子，以及其任職導遊的34歲薛姓男友，二人涉嫌「嚴重脅迫」、「剝奪他人行動自由」及「不當扣留證件」罪被落案起訴。

司警未有透露死者國籍，但已通知相關國家，對方要求澳門徹查事件。澳門治安警察局指，已對涉事警員採取停職措施，重申一直重視警員的紀律及操守，對於所有違法違紀行為必定依法嚴肅處理，追究相關責任，絕不姑息。

案發4月29日上午，司警接報指一名東南亞籍青年外傭在黑沙環區某單位跳樓輕生，當場證實不治，根據僱主梁女及薛男口供，兩人懷疑死者盜取家中共6萬澳門元利市錢遭揭發後尋短。

警方進一步調查後發現另有內情。調查發現，二人揭發偷錢事件後，於4月28日晚上11時許待死者回家時，沒收其證件及翻查電話內容，隨後一直盤問至翌日凌晨2時許，最終死者承認盜竊。

為防止死者逃走，薛男以膠紙綑綁死者雙手，並取走其護照離開單位。梁女於凌晨5時許繼續盤問死者，其間死者一度進入廁所割手自殘，梁女阻止後通知薛男返回單位。直至29日上午約8時，死者疑不勝壓力，再次進入廁所並將門反鎖，從窗門一躍而下。

司警於周三（7月10日）傳召及在關閘截獲二人。司警稱，相關行為為死者帶來精神折磨，最終釀成慘劇。被問到死者是逃走抑或自殺、死者身上是否有傷，司警稱事發樓層較高，相信死者在不勝壓力下自殺，而經法醫檢驗，死者身上無被襲擊或毆打造成的傷痕。

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