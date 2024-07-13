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綠置居｜房委會澄清啟鑽苑半年僅3宗火警　其餘屬警鐘誤鳴

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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（房委會圖片）

鑽石山綠置居啟鑽苑今年2月起陸續收樓，但出現不同程度的執修問題等。近日有傳媒揭發啟鑽苑半年內發生14次火警，困擾不少業主。房委會今日（13日）在Facebook專頁發文澄清，指屋苑自2月入伙以來只發生過3次火警，一次在裝修中的單位內發生，兩次在垃圾房，其他均屬警鐘誤鳴個案，原因包括有人食煙或工人觸發煙霧頭、意外碰撞到火警鐘手掣等。

居屋水浸｜啟鑽苑爆水管大堂成「水舞間」　居民批造工差憂升降機毀壞

文中提到，當新屋邨內大量單位同時入伙，會衍生裝修及住戶搬遷的高峰期，而啟鑽苑正面對這情況，屋苑管理處已採取特別防火措施，包括與消防處聯絡以獲取專業意見，消防人員亦會不時巡查屋苑，以防患未然。

房委會補充，其實有火警通報，無論是否誤鳴，管理處都會與消防處人員緊密聯絡，保障屋苑居民安全。管理處亦會在與各設備承辦商確認安全後，立刻恢復各公共系統，例如供水系統、消防系統或升降機的運作。

帖文又提及，啟鑽苑管理處已提醒業戶、其裝修師傅及運送傢俬工人不可在公眾地方（包括樓梯及走廊）吸煙，亦不要將建築廢料及傢俬包裝棄置在樓層垃圾房、走廊及樓梯。在搬運傢俱雜物時亦必須小心，避免碰到設於走廊的火警鐘手掣引致警鐘誤鳴。屋苑地下有設置泥頭站和廢料收集站，供住戶或裝修承辦商放置建築廢料及傢俬包裝。管理處亦已加強屋苑清潔及額外增加保安人員上樓巡查，並要求訪客進入大廈必須登記。

房委會提醒居民，在入伙及農曆七月期間，小心防火及注意門戶安全。遇事要保持鎮定並通知管理人員。如有任何管理上的意見可向管理處反映。

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