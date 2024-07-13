昔日TVB花旦丨54歲陳松伶近況曝光　勤做運動激瘦逾20磅回春

▲ 陳松伶近年勤做運動成功減肥。

現年54歲的「松松姐姐」陳松伶為TVB在90年代的當家花旦之一，主演多部經典劇集包括：《笑看風雲》、《天地男兒》、《金玉滿堂》等。

在2011年，陳松伶與年齡輕她6歲的內地男演員張鐸結婚。近年，陳松伶主力內地發展，除夫妻檔上真人騷外，還積極經營個人社交平台，拍片分享生活與網民互動當KOL。

日前，她發出講人生觀，表示：「人生啊真的是風風塵僕僕，老實說，我們一定要為了自己喜歡的事情而活，我希望你們可以用這種不必在乎他人眼光的心態，走人生的每一步路。為愛自己的人而活得更好！」

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陳松伶健身減20磅

不過最為網民留意卻不是陳松伶的言論，而是片中穿黑色背帶褲、白色上衣的她明顯較以前瘦了不少！

原來她自2022年10月開始健身，已減掉超過20磅。如今，陳松伶更瘦出尖尖下巴，令不少網民大讚她越來越美：「好年輕喔！」、「姐姐的髮型太好看了」、「她瘦了幾十斤」。

同時亦有不電視迷想起她在1994年於《笑看風雲》的「林貞烈」，留言稱：「剛剛想起林貞烈」、「松松的林貞烈的造型影響整個中學期，大家都效仿林貞烈的短髮。」勾起大家集體回憶。

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