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MIRROR成員丨陳卓賢為演唱會積極綵排　Ian呼籲Hellosss帶毛巾拭眼淚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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MIRROR成員Ian為《IAN CHAN “TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》演唱會綵排。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）一連七場的《IAN CHAN “TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》將於下星期五（7月19日）開鑼，Ian的排練亦進行最後倒數階段。演唱會將至，Ian趁機透露製作詳情，讓樂迷可以事先窺探當中玄機。

演唱會以「Tears」作為主題，顧名思義，就是以眼淚作主題，Ian詳細介紹道：「今次係以唔同嘅眼淚做主題，所以喜怒哀樂，各方面嘅眼淚、情緒都會存在，所雖歌曲安排都會係圍繞住呢啲情緒，希望大家唔好帶任何前設入場睇，嘗試一入場嗰一刻，就投入當刻環境。唔好諗住入去之前要準備啲咩，要聽啲咩歌做定功課，其實係唔使，純粹享受當下。」

MIRROR成員丨Ian《以孤獨命名》回歸虐心式情歌　陳卓賢邀許恩怡任MV女主角續前緣

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要讓歌迷耳朵懷孕

通常演唱會都會為觀眾帶來驚喜，Ian給大家的驚喜，是要讓大家的耳朵懷孕！Ian道：「編曲上相信會帶到俾大家幾震撼感覺，因為音樂班底陣容鼎盛，樂隊以外，亦有弦樂同管樂，所以好多歌曲，會因應我哋今次會合作嘅音樂班底，重新編曲同調整，相信會為大家帶來一次音樂盛宴體驗，而我自己亦會參與不同樂器演奏部分，大家敬請期待。」

除了演奏樂器，Ian在今次音樂會當然亦會一展舞技，不過他覺得跳舞已不是最難Handle的部分，他解釋道：「因為而家跳舞叫做進步咗少少，跳舞方面已經冇咁大壓力，但今次會多咗唔同嘅嘢要兼顧，係需要focus多啲。以往某啲演出淨係負責唱歌，但今次參與部分多咗，就要做每樣嘢都要應付得好啲，focus啲、專注啲。」

想全情投入Ian的音樂世界，並特別給大家點點提示，說：「大家入場著舒適嘅衣服，最好帶條手巾仔，可能大家會有啲感動嘅。我唔係要迫到大家喊，而係希望大家會體會到當中想表達嘅message，然後relate到自己生活上嘅事情而有啲感受，純粹預備下手巾仔啦！」

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