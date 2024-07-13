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ViuTV周日免費播歐洲國家盃冠軍戰　HOY TV周一早上播美洲國家盃決賽

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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歐洲國家盃

球迷有排忙，ViuTV 99台免費直播5場歐洲國家盃2024的賽事，最後一場免費直播會是7月14日（星期日）深夜3時開波的決賽，由英格蘭對西班牙爭冠。

ViuTV 99台歐國盃免費直播賽程：

  • 14/06（星期五）深夜3時　A組　德國vs蘇格蘭
  • 15/06（星期六）晚上9時　A組　匈牙利vs瑞士
  • 16/06（星期日）晚上9時　D組　波蘭vs荷蘭
  • 22/06（星期六）晚上9時　F組　格魯吉亞vs捷克
  • 14/07（星期日）深夜3時　決賽　英格蘭vs西班牙

HOY TV播美洲盃

另外，HOY TV免費直播全部美洲盃2024的比賽，球迷可在HOY TV 77台、HOY 國際財經台76台及HOY APP直播台觀看比賽。

而美洲國家盃設季軍戰，在7月14日（周日）早上8時在HOY 77台免費直播。決賽將在7月15日（周一）早上8時在HOY 77台免費直播。

但問題來了，這對球迷來說當然高興，可是對打工仔也是體力及意志力挑戰，試問有多少上班族返工可以講：「要講辛苦談唔上，因為我覺得返工係我本份」那麼究竟下周一（7月15日）有多少人會「請病假」不返工？

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