宅男女神丨39歲袁嘉敏神隱3個月近況曝光　身材大變孕味濃

▲ 袁嘉敏近日到日本旅行。

現年39歲、2009年參選香港小姐奪得最上鏡小姐入行的袁嘉敏（Candy），一向身材出眾，之後接拍王晶監製的《鴨王》雖然引爭議，但令袁嘉敏人氣急升，之後她公開鬧爆鍾培生父子，更一度成為全城熱話。

近年，袁嘉敏移居英國，但不時在社交網分享近況，更表示現時單身。

香港小姐丨袁嘉敏獨自旅遊享受陽光 直言恨嫁無奈單身多年：接受了人生是寂寞

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性感女神身材走樣

可是袁嘉敏在今年5月分享往馬耳他旅遊的影片後就一直沒有更新社交平台，直到近日日她終於再拍旅行Vlog。

原來她最近飛往日本東京旅行，從片中所見，今次袁嘉敏收起性感身穿條白色連身裙。影片主要拍她大頭或上半身，偶爾拍全身也不會正面全身對鏡頭。

可能因為日本太多美食，一向擁有魔鬼身材的袁嘉敏卻身形發福，面形亦明顯圓潤了，腹前更用蝴蝶結作掩飾，而且孕味甚濃。

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