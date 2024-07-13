多啦A夢展｜展覽首日餐廳料生意升40%　旅業料暑假旅客「十居其九會參觀多啦A夢」

▲ （K11提供）

「100% 多啦A夢&Friends巡迴特展」首日開放予公眾，除了已購買收費展區門票的「多啦A夢迷」一早到場，亦有不少人士排隊進入免費展區。各展區共有135隻立體雕塑，包括全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，吸引不少市民及遊客「打卡」。展覽帶動旅遊相關行業的生意，旅遊業界代表指多啦A夢無疑可為香港增加吸引力，預料可助香港在暑假期間有最多300萬旅客來訪，酒店業界代表亦稱入住率可達90%，同時有餐廳推出多啦A夢套餐吸客，預計營業額可較平日增加40%。

K11集團創辦人鄭志剛表示，今次多啦A夢大型展覽不僅是城中盛事，亦是展現文化IP交流的範例，成功將日本經典文化IP引入香港，並與香港電影巨星的漫畫化造型一同在星光大道亮相。此展覽突顯香港作為中外文化藝術交流中心的國際地位，同時帶旺旅遊、餐飲、零售等行業，推動經濟效益，並為市民帶來幸福感，可謂通過文化IP交流而促進經濟的典範。

旅遊業界料暑假有約300萬旅客

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，今次多啦A夢展覽可為香港增加旅遊吸引力，近日業界紛紛收到新加坡旅行團、內地遊學團等查詢如何可參觀展覽。

他估計暑假期間每日有約250團訪港，主要來自內地，其他來自東南亞、日本、南韓及西方國家，單計每日旅行團人數有約9,000人，連同其他旅客總計，預料30日內有約200萬至300萬旅客來港，「十居其九都會參加多啦A夢展覽」。

他又指，香港需要盛事吸引過夜客，來港不只看展覽，可能到中環或附近地方四出遊玩，所以需要更多有規模、質素的盛事，令到客人留港時間延長。

酒店業：暑假酒店入住率達八、九成

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，7月份明顯看到訪港旅客數字上升，期望暑假期間有多一些類似多啦A夢展覽的活動，「有個主打項目吸引旅客」，尤其是暑假家庭旅客比較多，多啦A夢主題非常適合一家大細。

他預計，7、8月酒店入住率最高達90%，尤其旺區，追近以往旺季的表現，有些特色酒店好快爆滿。今次展覽亦有與零售餐飲等行業聯乘，正正看到如何將盛事主題「由人氣變成財氣」，「多啦A夢係好好嘅頭炮」。

對於內地有不少「特種兵」到港，他認為香港要玩的內容非常多，「除了多啦A夢可以玩大半日，還有維港、西九文化區M+、故宮博物館的文化之旅等」，在7、8月份打造一連串活動吸引旅客來港，「半日內無可能玩得哂所有嘢」

餐廳：推多啦A夢套餐料生意升40% 需更多盛事增「額外旺季」

在展覽期間，不少商戶推出以多啦A夢為題的周邊產品。例如，位於K11 MUSEA的Artisan Lounge推出多啦A夢套餐，當中的特色飲品、班戟和三文治，都加入多啦A夢角色的元素。LUBUDS集團首席運營總監周俙佁表示，展覽帶旺更多遊客和本地客來到尖沙咀，餐廳為了吸客亦特意推出多啦A夢套餐，預計營業額較平日增加30至40%。她表示，現時消費者外出十分喜愛「打卡位」，同時著重消費體驗，所以「香港需要更多大型盛事，令香港有更多 『額外旺季』，令業界把握更多商機」。

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