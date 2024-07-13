多啦A夢展｜大批多啦A夢迷首日展覽爭相打卡　移美港人帶子女尋回憶　花2,000多元買紀念品

▲ 移居至美國20年的香港人陳先生（右）與兩名小朋友（k11提供）

「100% 多啦A夢&Friends巡迴特展」昨日首日開放予公眾，除了已購買收費展區門票的「多啦A夢迷」一早到場，亦有不少人士排隊進入免費展區。各展區共有135隻立體雕塑，包括全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑，吸引不少市民及遊客「打卡」。有移美港人帶子女尋集體回憶。

昨日眾多參觀者中，當中包括移居至美國20年的香港人陳先生在暑假期間與家人回港，特意到尖沙咀參觀多啦A夢展覽。他們穿著多啦A夢的造型，到場「打卡」。

陳先生指，自小便是多啦A夢的「粉絲」，多年來已經收集過百件多啦A夢周邊產品，平日亦會讓小朋友透過看多啦A夢的卡通片學中文。

他透過展覽中追尋兒時的集體回憶，並與小朋友「打卡」拍照，最難忘的環節是100%微型劇院裡播放的動畫片，裡面有香港元素，非常特別。他的小朋友覺得12米高的多啦A夢「最吸晴」，最喜愛的法寶是「隨意門」，而「隨意門」亦有在展區多個地方展出。

這次他在展覽中花費2,000多元購買多啦A夢獨家主題紀念品，包括爆谷桶、玩具、衣服。

菲律賓遊客：計劃花1.5萬港元購物

菲律賓旅行團今早到免費展區欣賞多啦A夢雕塑，以及到星光大道「打卡」。團友均表示，他們自小觀看多啦A夢卡通片長大，因此感到非常興奮，形容看到12米高的大型充氣多啦A夢，以及與多隻不同造型的多啦A夢合照是「Dreams come true」。雖然本港正值盛夏，亦無阻「打卡」的好心情，「感覺就像在菲律賓一樣熱！所以心情沒有太大影響」。另有團友透露，已兌換1.5萬港元來港購物。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】