文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲

【文頌男/癌症/尤文氏肉瘤】前J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆。文頌男已經不敵病魔離世，終年29歲。

文頌男IG今晚貼出長文，為文頌男生前所寫，如下：

好抱歉,喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅 事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候,我已經離開咗人世。



呢幾個星期以嚟,我一直努力接受自己身體上嘅變化。呢段時間,我選擇咗唔對外透露自己嘅病情,亦 冇同任何傳媒交代,因為我未有勇氣去接受呢啲變化。

其實,早喺2024年6月22號,我就因為下半身完全 癱瘓、完全郁唔到、冇任何知覺而入院。呢個情況亦令我排唔到尿,所以當時要緊急送入醫院。

自從入院以嚟,到我撰文呢一刻(2024年7月10 號),已經接近三個星期。唔好講病情冇好轉,反而越嚟越差。胸口以下仍然係完全冇知覺,完全控制唔到排泄功能,需要換尿片同埋插尿喉。癌細胞已經擴 散去好多唔同嘅位置,例如胸、肺、多個脊椎、淋 巴,甚至有啲腫瘤我可以喺外部摸到。有知覺嘅地方 都感覺24小時都好痛,例如肩胛骨、頸椎、頭皮。

我仲有氣促,心跳長期偏快,依家要吸氧。每朝早都 會有發燒嘅感覺,不過量體溫就量唔出發燒,而且仲 會覺得好凍,但就出曬汗,身邊嘅人感覺我發緊熱。

醫院已經開咗好多唔同嘅藥畀我,不停調整劑量,雖 然有抑制到大部分症狀,但仍然都係好辛苦、好唔舒服。

醫生同我商量過,再做康復治療都冇作用,只能夠做 一啲舒緩性治療,見到有咩症狀就做相應治療抑制住 佢,等我過得冇咁辛苦。簡單嚟講,依家就係等緊 死,純粹希望死得舒服啲。

喺人生嘅最後一哩路,非常感謝親友同各界人士一直 以嚟嘅支持同關心,呢段旅程有你哋陪伴,我感到無比幸運同感激。