  • 30°C
香港時間 : 2024713日 (六) 23:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

文頌男逝世

【文頌男/癌症/尤文氏肉瘤】前J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆。文頌男已經不敵病魔離世，終年29歲。

文頌男IG今晚貼出長文，為文頌男生前所寫，如下：

好抱歉,喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅 事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候,我已經離開咗人世。
  

呢幾個星期以嚟,我一直努力接受自己身體上嘅變化。呢段時間,我選擇咗唔對外透露自己嘅病情,亦 冇同任何傳媒交代,因為我未有勇氣去接受呢啲變化。 

其實,早喺2024年6月22號,我就因為下半身完全 癱瘓、完全郁唔到、冇任何知覺而入院。呢個情況亦令我排唔到尿,所以當時要緊急送入醫院。  

自從入院以嚟,到我撰文呢一刻(2024年7月10 號),已經接近三個星期。唔好講病情冇好轉,反而越嚟越差。胸口以下仍然係完全冇知覺,完全控制唔到排泄功能,需要換尿片同埋插尿喉。癌細胞已經擴 散去好多唔同嘅位置,例如胸、肺、多個脊椎、淋 巴,甚至有啲腫瘤我可以喺外部摸到。有知覺嘅地方 都感覺24小時都好痛,例如肩胛骨、頸椎、頭皮。  

我仲有氣促,心跳長期偏快,依家要吸氧。每朝早都 會有發燒嘅感覺,不過量體溫就量唔出發燒,而且仲 會覺得好凍,但就出曬汗,身邊嘅人感覺我發緊熱。  

醫院已經開咗好多唔同嘅藥畀我,不停調整劑量,雖 然有抑制到大部分症狀,但仍然都係好辛苦、好唔舒服。  

醫生同我商量過,再做康復治療都冇作用,只能夠做 一啲舒緩性治療,見到有咩症狀就做相應治療抑制住 佢,等我過得冇咁辛苦。簡單嚟講,依家就係等緊 死,純粹希望死得舒服啲。 

喺人生嘅最後一哩路,非常感謝親友同各界人士一直 以嚟嘅支持同關心,呢段旅程有你哋陪伴,我感到無比幸運同感激。

抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人

點擊圖片放大
+5
+4

另外，文頌男的團隊閃芒在網上發文公布此不幸消息，如下：

懷著無比沉痛的心情向大家宣佈，幕前成員文頌男（KOBA）已於2024年7月13日下午離世，享年29歲。

文頌男的離世是我們團隊的一大損失，也讓無數喜愛他的粉絲感到深切哀痛。我們將永遠懷念他，感謝他在我們生命中留下的無數美好回憶和歡樂時光。

在這個難以承受的時刻，我們向他的家人和親友致以最深切的哀悼和支持。願他們在這段艱難的時光中找到安慰和力量。

我們將尊重文頌男的遺願，身後事宜一切從簡，不會安排任何公開的追思會或喪禮。我們亦懇請大家尊重其家人和親友的隱私，避免過度打擾。謝謝大家的理解與體諒。

我們的團隊將暫停更新一星期，以便商討後續發展計劃。對由此帶來的不便，我們深感抱歉，敬請原諒

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

抗癌勇士丨文頌男大半身癱瘓情況不樂觀　Koba坦言不奢望奇蹟︰ 只求唔痛輕鬆解脫
19:02 2024/06/29
抗癌勇士丨文頌男大半身癱瘓情況不樂觀　Koba坦言不奢望奇蹟︰ 只求唔痛輕鬆解脫
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
18:21 2024/07/03
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
16:21 2024/07/05
抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人

你可能感興趣

抗癌勇士丨文頌男大半身癱瘓情況不樂觀　Koba坦言不奢望奇蹟︰ 只求唔痛輕鬆解脫
19:02 2024/06/29
抗癌勇士丨文頌男大半身癱瘓情況不樂觀　Koba坦言不奢望奇蹟︰ 只求唔痛輕鬆解脫
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
18:21 2024/07/03
抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？
抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
16:21 2024/07/05
抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人
文頌男 娛樂人物職業 癌症 會安

最高瀏覽

Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃
Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃
急症室最長等候時間（07月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月13日 時間16:05）
親子好去處｜大樹先生的家6折優惠低至$30位　3小時暢玩波波池/滑梯/繩索橋
親子好去處｜大樹先生的家6折優惠低至$30位　3小時暢玩波波池/滑梯/繩索橋
鄭秀文演唱會丨許志安驚喜現身　安仔Sammi合唱《世紀末煙花》
鄭秀文演唱會丨許志安驚喜現身　安仔Sammi合唱《世紀末煙花》
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子