文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽

▲ 對於肉體上的痛苦，只見Koba仍然可以咬緊牙關地堅強面對，惟獨提及母親時，Koba終於忍不住淚水。(陳健珊攝)

【文頌男／文頌男離世/J2主持／不正常愛情研究所/Koba/離世/尤文氏肉瘤／罕見癌症/惡性腫瘤／不正常愛情研究所/癌症】J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆。今日文頌男IG突更新，公佈其不敵病魔離世，終年29歲。文頌男離世前接受TOPick專訪，剖白坎坷身世，坦言愧對媽媽，每每看到母親疲乏瘦削的背影，那種錐心之痛，遠超於自己肉體上的痛苦他最大希望是於餘下時間好好活下去，補償過去遺憾，感謝母親一直的不離不棄。

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今日（13日）文頌男的IG突然更新，公布他離世：「好抱歉，喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候，我已經離開咗人世。」

「呢幾個星期以嚟，我一直努力接受自己身體上嘅變化。呢段時間，我選擇咗唔對外透露自己嘅病情，亦冇同任何傳媒交代，因為我未有勇氣去接受呢啲變化。」

「其實，早喺2024年6月22號，我就因為下半身完全癱瘓、完全郁唔到、冇任何知覺而入院。呢個情況亦令我排唔到尿，所以當時要緊急送入醫院。」

「自從入院以嚟，到我撰文呢一刻（2024年7月10號），已經接近三個星期。唔好講病情冇好轉，反而越嚟越差。胸口以下仍然係完全冇知覺，完全控制唔到排泄功能，需要換尿片同埋插尿喉。癌細胞已經擴散去好多唔同嘅位置，例如胸、肺、多個脊椎、淋巴，甚至有啲腫瘤我可以喺外部摸到。有知覺嘅地方都感覺24小時都好痛，例如肩胛骨、頸椎、頭皮。」

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「我仲有氣促，心跳長期偏快，依家要吸氧。每朝早都會有發燒嘅感覺，不過量體溫就量唔出發燒，而且仲會覺得好凍，但就出曬汗，身邊嘅人感覺我發緊熱。醫院已經開咗好多唔同嘅藥畀我，不停調整劑量，雖然有抑制到大部分症狀，但仍然都係好辛苦、好唔舒服。醫生同我商量過，再做康復治療都冇作用，只能夠做一啲舒緩性治療，見到有咩症狀就做相應治療抑制住佢，等我過得冇咁辛苦。簡單嚟講，依家就係等緊死，純粹希望死得舒服啲。」

「喺人生嘅最後一哩路，非常感謝親友同各界人士一直以嚟嘅支持同關心，呢段旅程有你哋陪伴，我感到無比幸運同感激。」

出身單身家庭 曾叛逆非常

文頌男逝世前接受TOPick最後訪問，剖白身世坎坷，他受訪時分享，父親自他12歲時便因外遇離家出走，還留下龐大債務給家庭，因此他自小便見到母親的不容易。他形容母親為了湊大他們2姐弟，母兼父職之餘，更日打數份工作。不過，當時少不更事的他，未知感恩，反而因為家中無人看管，年青時一度相當叛逆，試過中途輟學，慶幸後來迷途知返，努力發奮，最後於大學取得藝術管理及藝術教育雙學士資格，後來更成功入到演藝圈，做到幕前工作，於J2節目《不正常愛情研究所》擔住主持。正當一路以為所有事都可以向好發展之時，上天卻冷不防給予他這個患病打擊。

一如許多癌症病人，Koba身體亦因電療出現了不少副作用，如經常嘔吐大作、腹瀉、疲倦，腫瘤有時亦令他劇痛不已，需要服用嗎啡。因為腫瘤壓住了身體的神經線，Koba指自己需保持半跪半坐姿勢，方能減輕些少痛楚。

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對母親非常愧疚

對於肉體上的痛苦，見Koba仍然可以咬緊牙關地堅強面對，惟獨提及母親時，他終於忍不住淚水，相當愧疚表示:

呢段時間媽咪陪我出入覆診，又做家務...夜晚又要返一份清潔工，由晚上8點出門...朝早8點至返到屋企...之後仲未可以即刻休息...要為我準備早餐，陪我電療...可能真正可以休息已經係下午2點後...每日如是...

他指年過60的母親，本來已屆退休之齡，但因為自己這個病，卻於晚年奔波不斷。每每看到母親疲乏瘦削的背影，那種錐心之痛，遠超於自己肉體上的痛苦他最大希望是於餘下時間好好活下去，補償過去遺憾，並感謝母親一直的不離不棄。

佢深夜時會自己喊...可能見到我劇痛...我見到佢咁，自己亦相當心痛...好想跟媽媽講，真係好感謝佢一直對我不離不棄，我會努力對抗病魔.....媽咪我愛你！

求父援助 獲「已讀不回」

當年父親因為見異思遷，與母親離婚，再與一名菲律賓女子另組新家庭，父親的角色因此一直於Koba腦海中相當模糊。直到生病後，Koba指曾經主動發訊息與父親聯絡，希望對方可以於經濟上作出些少援助時，獲得的回覆卻是「已讀不回」，雖然本來2人生活上已無往來，但Koba形容當下內心仍然是「沉了一沉」。

難過嘅係，明白自己係對方心中微不足道，但仔細想又唔意外....佢當年狠心離棄我哋...忍心媽咪去獨力湊大我哋時...其實嗰刻佢已經放棄咗我哋。

他亦希望可以與母親去一次家庭旅行。說來十分後悔，他表示過去一直以為將來有的是機會時間，因此從來沒有好好重視與家人的相處時光，直到有這個病，才明白人原來真的要「活在當下」。

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