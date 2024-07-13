  • 30°C
香港時間 : 2024714日 (日) 00:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

對於肉體上的痛苦，只見Koba仍然可以咬緊牙關地堅強面對，惟獨提及母親時，Koba終於忍不住淚水。(陳健珊攝)

【文頌男／文頌男離世/J2主持／不正常愛情研究所/Koba/離世/尤文氏肉瘤／罕見癌症/惡性腫瘤／不正常愛情研究所/癌症】J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆。今日文頌男IG突更新，公佈其不敵病魔離世，終年29歲。文頌男離世前接受TOPick專訪，剖白坎坷身世，坦言愧對媽媽，每每看到母親疲乏瘦削的背影，那種錐心之痛，遠超於自己肉體上的痛苦他最大希望是於餘下時間好好活下去，補償過去遺憾，感謝母親一直的不離不棄。

影片推介：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

今日（13日）文頌男的IG突然更新，公布他離世：「好抱歉，喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候，我已經離開咗人世。」

「呢幾個星期以嚟，我一直努力接受自己身體上嘅變化。呢段時間，我選擇咗唔對外透露自己嘅病情，亦冇同任何傳媒交代，因為我未有勇氣去接受呢啲變化。」

「其實，早喺2024年6月22號，我就因為下半身完全癱瘓、完全郁唔到、冇任何知覺而入院。呢個情況亦令我排唔到尿，所以當時要緊急送入醫院。」

「自從入院以嚟，到我撰文呢一刻（2024年7月10號），已經接近三個星期。唔好講病情冇好轉，反而越嚟越差。胸口以下仍然係完全冇知覺，完全控制唔到排泄功能，需要換尿片同埋插尿喉。癌細胞已經擴散去好多唔同嘅位置，例如胸、肺、多個脊椎、淋巴，甚至有啲腫瘤我可以喺外部摸到。有知覺嘅地方都感覺24小時都好痛，例如肩胛骨、頸椎、頭皮。」

點擊圖片放大
+12
+11

「我仲有氣促，心跳長期偏快，依家要吸氧。每朝早都會有發燒嘅感覺，不過量體溫就量唔出發燒，而且仲會覺得好凍，但就出曬汗，身邊嘅人感覺我發緊熱。醫院已經開咗好多唔同嘅藥畀我，不停調整劑量，雖然有抑制到大部分症狀，但仍然都係好辛苦、好唔舒服。醫生同我商量過，再做康復治療都冇作用，只能夠做一啲舒緩性治療，見到有咩症狀就做相應治療抑制住佢，等我過得冇咁辛苦。簡單嚟講，依家就係等緊死，純粹希望死得舒服啲。」

「喺人生嘅最後一哩路，非常感謝親友同各界人士一直以嚟嘅支持同關心，呢段旅程有你哋陪伴，我感到無比幸運同感激。」

出身單身家庭 曾叛逆非常

文頌男逝世前接受TOPick最後訪問，剖白身世坎坷，他受訪時分享，父親自他12歲時便因外遇離家出走，還留下龐大債務給家庭，因此他自小便見到母親的不容易。他形容母親為了湊大他們2姐弟，母兼父職之餘，更日打數份工作。不過，當時少不更事的他，未知感恩，反而因為家中無人看管，年青時一度相當叛逆，試過中途輟學，慶幸後來迷途知返，努力發奮，最後於大學取得藝術管理及藝術教育雙學士資格，後來更成功入到演藝圈，做到幕前工作，於J2節目《不正常愛情研究所》擔住主持。正當一路以為所有事都可以向好發展之時，上天卻冷不防給予他這個患病打擊。

一如許多癌症病人，Koba身體亦因電療出現了不少副作用，如經常嘔吐大作、腹瀉、疲倦，腫瘤有時亦令他劇痛不已，需要服用嗎啡。因為腫瘤壓住了身體的神經線，Koba指自己需保持半跪半坐姿勢，方能減輕些少痛楚。

更多報道：抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成

對母親非常愧疚

對於肉體上的痛苦，見Koba仍然可以咬緊牙關地堅強面對，惟獨提及母親時，他終於忍不住淚水，相當愧疚表示:

呢段時間媽咪陪我出入覆診，又做家務...夜晚又要返一份清潔工，由晚上8點出門...朝早8點至返到屋企...之後仲未可以即刻休息...要為我準備早餐，陪我電療...可能真正可以休息已經係下午2點後...每日如是...

他指年過60的母親，本來已屆退休之齡，但因為自己這個病，卻於晚年奔波不斷。每每看到母親疲乏瘦削的背影，那種錐心之痛，遠超於自己肉體上的痛苦他最大希望是於餘下時間好好活下去，補償過去遺憾，並感謝母親一直的不離不棄。

佢深夜時會自己喊...可能見到我劇痛...我見到佢咁，自己亦相當心痛...好想跟媽媽講，真係好感謝佢一直對我不離不棄，我會努力對抗病魔.....媽咪我愛你！

求父援助 獲「已讀不回」

當年父親因為見異思遷，與母親離婚，再與一名菲律賓女子另組新家庭，父親的角色因此一直於Koba腦海中相當模糊。直到生病後，Koba指曾經主動發訊息與父親聯絡，希望對方可以於經濟上作出些少援助時，獲得的回覆卻是「已讀不回」，雖然本來2人生活上已無往來，但Koba形容當下內心仍然是「沉了一沉」。

難過嘅係，明白自己係對方心中微不足道，但仔細想又唔意外....佢當年狠心離棄我哋...忍心媽咪去獨力湊大我哋時...其實嗰刻佢已經放棄咗我哋。

他亦希望可以與母親去一次家庭旅行。說來十分後悔，他表示過去一直以為將來有的是機會時間，因此從來沒有好好重視與家人的相處時光，直到有這個病，才明白人原來真的要「活在當下」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
18:57 2024/07/02
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成

你可能感興趣

抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
18:57 2024/07/02
抗癌勇士丨文頌男下半身癱瘓傳病危　拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」存活率可少於2成
健康問題 癌症 網絡熱話

最高瀏覽

文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子
急症室最長等候時間（07月14日 時間00:05）
急症室最長等候時間（07月14日 時間00:05）
香港小姐丨黃嘉雯晒身材宣傳節目夠拼博　Carmaney被網民讚弗過選港姐時【多圖】
香港小姐丨黃嘉雯晒身材宣傳節目夠拼博　Carmaney被網民讚弗過選港姐時【多圖】
天氣預報｜天文台預告打風威脅　鄰近海域有風暴形成中
天氣預報｜天文台預告打風威脅　鄰近海域有風暴形成中