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文頌男離世丨父拋妻棄子Koba由媽媽獨力撫養　文頌男5月生日無奈稱：仲有下年…希望

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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文頌男離世，終年29歲。

【文頌男/癌症/尤文氏肉瘤】J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）去年12月公開患罕見的尤文氏肉瘤（Ewing's Sarcoma）。直至今日，不敵癌魔離世，終年29歲。

成長路上歷盡坎坷，父親自他12歲時便因外遇離家出走，並留下龐大債務，他與家姐及母親相依唯命。

文媽媽打數份工獨力養大一對子女，終於捱到Koba取得藝術管理及藝術教育雙學士資格。文頌男畢業後加入夢想中演藝行業，無奈闖出一點名氣，卻遇上病魔來襲。

年過60的文媽媽為方便照顧病兒，索性辭去日間工作，晚上8時至清晨6時則做清潔工幫補家計。

文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲

文頌男曾主持《不正常愛情研究所》。

5月底慶祝29歲生日

而Koba一直積極對抗癌魔，在今年5月底，Koba媽媽、家姐及好友在家中為他慶祝29歲生日，眾人準備切蛋糕時，鏡頭外有人說：「29歲啦，提醒下你。下年轉字頭（30歲）啦！」Koba微笑回答道：「仲有下年…希望。」

無奈在今年6月中，因不停標冷汗及肌肉痛入院。到6月21日，他在個人社交平台發長文表示已出院，可是指在公院留醫5天，找不到他上右背痛、右頸痛、後腦右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭無力的原因。

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6月病情惡化

文頌男的胞姐Hilary在6月23日於個人IG發文透露弟弟病情指，腫瘤擴散，文頌男下半身已沒知覺，並稱姊弟沉默地擁抱「將會面對甚麼，彼此心中有數。」

到6月28日，Koba在個人社交平台發文透露在醫院，更寫道︰「我依家喺醫院，短期內出唔到院，身體情况好差。」後來更在社交平台無奈表示：「我依家只係唔想咁痛，希望可以舒服少少、快少少過完生命嘅尾聲。」

文頌男：感到無比幸運同感激

在今晚，文頌男在生前，預先寫了信件，在他離世後於他的個人社交平台公布，全文如下：

好抱歉,喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅 事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候,我已經離開咗人世。     

呢幾個星期以嚟,我一直努力接受自己身體上嘅變化。呢段時間,我選擇咗唔對外透露自己嘅病情,亦 冇同任何傳媒交代,因為我未有勇氣去接受呢啲變化。

其實,早喺2024年6月22號,我就因為下半身完全 癱瘓、完全郁唔到、冇任何知覺而入院。呢個情況亦令我排唔到尿,所以當時要緊急送入醫院。  

自從入院以嚟,到我撰文呢一刻(2024年7月10 號),已經接近三個星期。唔好講病情冇好轉,反而越嚟越差。胸口以下仍然係完全冇知覺,完全控制唔到排泄功能,需要換尿片同埋插尿喉。癌細胞已經擴 散去好多唔同嘅位置,例如胸、肺、多個脊椎、淋 巴,甚至有啲腫瘤我可以喺外部摸到。有知覺嘅地方 都感覺24小時都好痛,例如肩胛骨、頸椎、頭皮。  

我仲有氣促,心跳長期偏快,依家要吸氧。每朝早都 會有發燒嘅感覺,不過量體溫就量唔出發燒,而且仲 會覺得好凍,但就出曬汗,身邊嘅人感覺我發緊熱。  

醫院已經開咗好多唔同嘅藥畀我,不停調整劑量,雖然有抑制到大部分症狀,但仍然都係好辛苦、好唔舒服。  

醫生同我商量過,再做康復治療都冇作用,只能夠做 一啲舒緩性治療,見到有咩症狀就做相應治療抑制住 佢,等我過得冇咁辛苦。簡單嚟講,依家就係等緊 死,純粹希望死得舒服啲。

喺人生嘅最後一哩路,非常感謝親友同各界人士一直 以嚟嘅支持同關心,呢段旅程有你哋陪伴,我感到無比幸運同感激。

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