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文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽

娛樂

撰文： TOPick柴犬

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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文頌男最大願望是有能力給家用媽媽。

【文頌男/癌症/尤文氏肉瘤】前J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆。文頌男已於7月13日不敵病魔離世，終年29歲，令人惋惜。

文頌男（Koba）擔任無綫電視J2台的《不正常愛情研究所》主持一年多，他某天感到腰痛難忍，到醫院求診後患上罕見癌「尤文氏肉瘤」(Ewing sarcoma)。確診癌症後，文頌男積極抗癌，文頌男生前曾經形容自己的人生波折重重，而他最大的心願是可以盡孝畀家用媽媽。

文頌男離世丨父拋妻棄子Koba由媽媽獨力撫養　文頌男5月生日無奈稱：仲有下年…希望

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由於是在單親家庭中成長，文頌男的青春期非常叛逆，中學時期他曾經一度輟學，跌跌碰碰一年多後醒覺重返校園，憑住一個會畀心機讀書獲職業訓練局錄取。他重返學校後對自己的要求很高，他從文憑開始讀，再讀高級文憑，最後以優異成績考入香港教育大學藝術管理及藝術教育雙學士。

文頌男離世丨父拋妻棄子Koba由媽媽獨力撫養　文頌男5月生日無奈稱：仲有下年…希望

而在香港教育大學求學期間，文頌男因情緒問題而非常沉鬱，他提及自己完全不想去中學實習，更加想放棄教育學士學位，甚至想割脈自殺，但最後都要頂硬上完成實習。

我係讀雙學士，當時情緒抑鬱，唔想去中學實習，我直情想放棄教育學士學位，只留一個藝術科學位，但Supervisor就勸我唔好放棄，去中學實習前一日我真係想割脈放血，就算死唔去，都重傷唔使去教書......當然最終冇做到，好唔開心咁去咗間學校，全程都要收埋情緒扮冇嘢，照樣準備好教材去工作，唔想麻煩到人，亦唔想浪費班學生時間，但每次到休息時間或者放工就好想死。

文頌男自香港教育大學雙學士畢業後開始踏入演藝圈，擔任無綫電視J2台的《不正常愛情研究所》主持，開始自己的銀幕之旅，可惜去年確診患上罕見病。

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