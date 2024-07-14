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文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成

醫生診症室

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 剛剛

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【文頌男／文頌男離世/J2主持／不正常愛情研究所/Koba/離世/尤文氏肉瘤／罕見癌症/惡性腫瘤／不正常愛情研究所/癌症/高危/存活率】J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆。文頌男IG昨突更新，公佈其不敵病魔離世，終年29歲。臨床腫瘤科專科醫生李宇聰曾接受TOPick訪問時表示，「尤文氏肉瘤」於香港發病率十分低，每10萬人大約只有0.1人會患上；不過有3大類人士尤其高風險；病人於2情況下，存活率可少於2成。

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文頌男的IG（13日）突然更新，公布他離世：「好抱歉，喺呢度要同大家講一啲好沉重嘅事。當大家睇到呢一篇文章嘅時候，我已經離開咗人世。」

早喺2024年6月22號,我就因為下半身完全 癱瘓、完全郁唔到、冇任何知覺而入院。呢個情況亦令我排唔到尿,所以當時要緊急送入醫院。  

帖文稱，自從入院以嚟,到我撰文呢一刻(2024年7月10 號),已經接近三個星期。唔好講病情冇好轉,反而越嚟越差。胸口以下仍然係完全冇知覺,完全控制唔到排泄功能,需要換尿片同埋插尿喉。癌細胞已經擴 散去好多唔同嘅位置,例如胸、肺、多個脊椎、淋 巴,甚至有啲腫瘤我可以喺外部摸到。有知覺嘅地方 都感覺24小時都好痛,例如肩胛骨、頸椎、頭皮。  

最後喺人生嘅最後一哩路,非常感謝親友同各界人士一直 以嚟嘅支持同關心,呢段旅程有你哋陪伴,我感到無比幸運同感激。

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    • 臨床腫瘤科專科醫生李宇聰表示，尤文氏肉瘤(Ewing's sarcoma）其實是骨骼未成熟的細胞所衍生，一般於兒童及青少年（0至19歲）發育時期出現，亦是兒童及青少年類別中排名第2常見的骨癌，一般於四肢，長骨及盤骨位置出現。

    尤文氏肉瘤每10萬人大約只有0.1人會患上

    尤文氏肉瘤於香港屬於十分罕見，根據2021年癌症資料數據，軟組織肉瘤大約只有10多宗，當中只有少宗數屬於尤文氏肉瘤，可見此病發病率十分低，每10萬人，大約只有0.1人會患上，故屬於罕見癌病。

    尤文氏肉瘤存活率高低取決3大方面

    至於患病後，存活率高低，則非常取決於3大方面，包括腫瘤是否有擴散去身體其他位置；原位置及已擴散的位置是否能進行手術切除；腫瘤可否進行化療。李醫生指，如果病人只做手術，而沒有做化療，病人存活率可少於2成；但如果病人可做綜合治療，如先做化療，再按情況做手術，病人存活率可提升至5至6成，或者甚至更高。

    至於症狀方面，李醫生表示，很大程度上要視乎腫瘤出現於身體那一位置，以長骨為例，可能某骨骼會痛會腫，甚至乎會骨折；若腫瘤生長於神經末端附近，可能會出現麻痺狀況；若腫瘤生長於中樞神經，令其受壓，更可能會令病人下半身出現癱瘓，小便失禁情況；若去到遠端擴散，如肺部，病人則可能出現氣喘咳嗽情況。

    更多報道：文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽

    3大類人士高危

    李醫生表示，至今醫學界仍然未有統一定論去解釋尤文氏肉瘤的成因，但一般而言有3大類人士尤其高風險:

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    常見治療方法方面，李醫生指一般會先嘗試用化療，效果良好的話，會進一步為病人進行腫瘤切除。不過，他補充若腫瘤範圍較大，病人可能會有截肢需要；若腫瘤已擴散至肺部，病人亦可能需要進行部分肺部切除。但若果病人最終無法以手術形式切除腫瘤，則才會考慮進行電療，即放射性治療，以紓緩腫瘤局部的不適。

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