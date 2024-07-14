打風｜天文台前台長fb貼文 下周打風質疑媒體報道手法
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
日前有傳媒引述「專家」報道，指下周將有4個颱風生成，被揭發「專家」原來是一名經常分享天氣消息的內地博主名叫「環球科學貓」，前香港天文台台長岑智明質疑媒體報道手法。
岑智明貼文全文如下：
打風？四個風？相當可怕？超強颱風？
尋日食晏嘅時候，餐廳經理同我講下禮拜會有四個風！我只俾咗佢一個簡單嘅回應：「吹水遮」
不過今日再有朋友message 我，話俾我知周圍都有親朋戚友講話會打風，於是我Google 一下，果然真係，而且越講越大！大家睇下哩D報道？講緊乜？
「有經常分享天氣消息的內地博主更表示，周五（7月12日）起會連續「爆發發展」出現4個颱風，分別是「格美」、「派比安」、「瑪莉亞」、「山神」，部份更可能達到「超強颱風」級別，直指「相當可怕」，提醒大家注意。」
專家？！原來係隻（看留言）！
香港嘅天氣新聞點解會變成咁？責任係邊個度？
岑智明指，所謂專家原來是一名內地博主在網站「網易」分享天氣、科學及研究文章，質疑本地傳媒報道前未查證，胡亂引述所謂專家的說話，會對市民造成誤導。
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