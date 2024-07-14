打風｜天文台前台長fb貼文　下周打風質疑媒體報道手法

日前有傳媒引述「專家」報道，指下周將有4個颱風生成，被揭發「專家」原來是一名經常分享天氣消息的內地博主名叫「環球科學貓」，前香港天文台台長岑智明質疑媒體報道手法。

岑智明貼文全文如下：

打風？四個風？相當可怕？超強颱風？

尋日食晏嘅時候，餐廳經理同我講下禮拜會有四個風！我只俾咗佢一個簡單嘅回應：「吹水遮」

不過今日再有朋友message 我，話俾我知周圍都有親朋戚友講話會打風，於是我Google 一下，果然真係，而且越講越大！大家睇下哩D報道？講緊乜？

「有經常分享天氣消息的內地博主更表示，周五（7月12日）起會連續「爆發發展」出現4個颱風，分別是「格美」、「派比安」、「瑪莉亞」、「山神」，部份更可能達到「超強颱風」級別，直指「相當可怕」，提醒大家注意。」

專家？！原來係隻（看留言）！

香港嘅天氣新聞點解會變成咁？責任係邊個度？