鄭秀文演唱會丨Sammi為中風經理人打氣　 郭啟華出院在家練寫字練說話

▲ 鄭秀文演唱會《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》

鄭秀文（Sammi）的經理人郭啟華（Wallace）在今年6月被揭中風入院，更一度入住ICU，幸現在已出院在家休養。

在前晚（7月12日）鄭秀文演唱會《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》首場，於演唱會尾聲Sammi講嗚謝名單時，在台上為Wallace集氣，她說：「個半月前，佢突然中風，我知道大家好關心佢，我想講一講，其實佢復原相當唔錯，而家已經返咗屋企休息，好努力每日練字和說話，進步好神速，我同佢每日都溝通住，佢係充滿正能量同樂觀嘅人！叫我自己頂住，樂觀做好個騷，我應承你我會！」

鄭秀文經理人丨郭啟華上月中風入ICU Sammi網上隔空為戰友打氣

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鄭秀文郭啟華感情好

現年58歲的郭啟華在1988年加入商業電台，曾當DJ、助理節目總監及創作總監，後來亦曾任叱咤903助理節目總監、新城電台節目總監，並先後任華星唱片及東亞唱片高層。

在1999年，他與黃耀明、蔡德才，創立人山人海年。郭啟華亦曾為許志安及彭羚擔任經理人，自2000年起擔任Sammi的經理人，24年來合作無間，並為多張鄭秀文專輯及演唱會任監製，二人感情要好，不只是工作拍檔更視彼此如家人般。

Sammi即使工作再忙，也每星期到醫院探望郭啟華數次，並向對方交代工作日程和慰問，讓對方能安心靜養。

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