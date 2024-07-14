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盛事經濟｜亞洲50最佳酒吧頒獎禮周二舉行　新酒吧地圖含本地得獎者資料

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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（旅發局提供）

2024「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮將於周二（16日）舉行。在香港旅遊發展局支持下，頒獎典禮第二年在港舉行，活動將吸引逾700名參加者來港。較早前於7月9日，活動主辦方已公布「亞洲50最佳酒吧」名單的第51至100名。

乘「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮熱潮，旅發局已於官方網站推出全新酒吧地圖，囊括過去5年榮獲「亞洲50最佳酒吧」的本地酒吧位置及簡介，更設有特色雞尾酒推介，讓市民旅客認識各大得獎酒吧，帶領他們規劃一趟特色「酒吧之旅」，體驗香港的獨特魅力。

旅發局與主辦方攜手為城中特色交通包括電車、帆船張保仔號貼上宣傳廣告，又在部分熱點如中環半山扶手電梯、尖沙咀、中環海傍，及中環交易廣場附近行人天橋等加置「亞洲50最佳酒吧」 海報及直幡，營造全城舉杯熱鬧氣氛。

旅發局指，有助對外宣傳豐富多元的本地酒吧文化，鞏固本港作為全球酒吧業的焦點地位，主辦單位於頒獎禮當晚，將同步透過Facebook及YouTube直播頒獎典禮内容，邀請全球酒迷見證亞洲酒吧王者誕生。

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