王菲細女李嫣女大十八變　近照曝光散發冷豔氣質封「王菲2.0」

▲ 李嫣最新照片散發高冷氣質被封「王菲2.0」。

樂壇天后王菲與第二任老公李亞鵬所生女兒李嫣，今年5月底18歲生日，當時微博瘋傳兩母女合照，大個女的李嫣打扮成熟，令不少人驚豔。相隔個半月，李嫣又有新照片流出，今次打扮成熟冷豔，甚有星級媽咪王菲風範。

在相片中，李嫣一頭黑色長直髮，著住吊帶低胸裙騷事業線，而另一張相同樣是黑白色調，所穿的衫更是「中門大開」到肚臍，戴住黑超李嫣甚有名模feel，網民紛紛留言稱：「感覺挺美的，就是不像18歲」、「我菲清冷氣質完全複製」、「像她爸爸多點」，亦有網民指她的樣貌較似爸爸李亞鵬，但高冷氣質完全是「王菲2.0」。

李嫣患有先天性唇顎裂（兔唇），曾動過3次手術，王菲與李亞鵬更因此成立嫣然天使基金，幫助有「兔唇」的兒童。有指李嫣於2019年入讀瑞士百年貴族學校，一年學費近百萬港幣，歐洲有不少名人貴族都是校友。

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