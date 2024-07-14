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DSE｜學友社料大學競爭與去年相若　最佳5科20分入學機會「非常高」

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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(左起）學友社學生輔導顧問吳寶城、應屆文憑試考生楊焯棋、應屆文憑試考生侯嘉華、學友社執行總監梁國成。（朱永倫攝）

首屆以公民與社會發展科取代通識科的中學文憑試（DSE）將於周三（17日）放榜，學友社預料本年大學聯招（JUPAS）競爭與去年相若，最佳5科考獲20分或以上入大學機會「非常之高」，並指新制度下過往收生成績「參考價值比以往低」，故呼籲應屆考生善用大學收生計分器及預計收生成績等，更準備地評估入學機會、提前部署。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年DSE的日校考生及自修生比去年少20人，申請JUPAS的總人數亦少逾百人，預計競爭與去年相若，學生只要考獲最佳5科20分或以上，入讀8間資助大學的機會「非常之高」，至於考獲18至19分等「邊緣」分數「都有機會」入學，不過實際仍需考慮學生的面試表現、科目選擇、所得分數，以及各院校計分比重等。

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公民科全面取代通識科，評級簡化為「達標」與「不達標」 ，多間院校由以往計算最佳6科（Best 6）改為計算最佳5科（Best 5）成績。吳寶城認為，過往收生成績「參考價值比以往低」，建議學生在修改JUPAS排位時，應善用各院校提供的資料，包括預計收生成績、已調整的人學參考分數及收生計分器等，獲得更準確的預測，亦應採用「博前穩後」的方式排序，將最想入讀的科目放在Band A的A1 及A2 ，A3則須「穩陣、保守啲」，避免Band A不獲取錄資格。

學友社會於聯招放榜期間設立「放榜輔導熱線 2503 3399」、網上訊息及預約面談輔導服務，為應屆考生及家長提供升學及情緒輔導。第一階段會在周三至下周一（22日）、放榜前夕即周二（16日）更會提供通宵熱線服務；而第二階段則會在8月6至8日、8月13至14日期間進行。

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