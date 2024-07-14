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李啟言傷勢丨阿Mo傷口愈合理想可拆手術釘　重拾肌肉收縮感覺

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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MIRROR演唱會中受重傷舞者李啟言（阿Mo）。

在MIRROR演唱會因被墮屏撃中受重傷的舞者李啟言（阿Mo），現已完成兩個階段的創新手術，阿Mo父親李盛林牧師在昨晚（7月13日）發出第103封代禱信，當中指阿Mo在神經線的配對上需花上不少時間（標準是要35天），在配對過程中，阿Mo開始感覺到肌肉的收縮，從而帶動肌肉活動。

李盛林表示這對失去這樣感覺的阿Mo來說十分珍，而他承托著兒子手臂時，強烈感受到阿Mo的肌肉在跳動著，內心也被帶動跳躍歡呼。

此外，阿Mo在下周將踏進手術後的第四周，因傷口的癒合理想，將迎來期待已久的拆除手術釘子時刻。李父回想在創傷後4個月（2022年11月27日）第一次洗澡，這樣維持足足半年。直到去年5月中才開始每周洗澡兩次，至今維持了13個月。

他盼望下周拆除手術釘後，兒子可再直接用水清洗身體。李父深盼阿Mo的神經線與腦電波的配對能順利，而兒子有耐心和力量面對每個操練，身體能逐步復常，重回創傷前的體魄。

李啟言傷勢丨阿Mo第二階段手術成功　學習指揮四肢動作「重新學做人」

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感覺到阿Mo手部肌肉動力

李盛林第103封代禱信全文如下：

(一) 啟言(Mo)

1) 【神經線配對是回歸常態的開始】

 在神經線的配對上，需要花上不少時間 (標準是要35天)，因為人體的活動神經所帶動的日常動作是非常繁複（請參附圖）。即使每個動作配對正確之後，也不能立刻如常活動，需要再在這對接的基礎上進行操練。阿Mo就像嬰孩成長中的學習過的，經歷跌跌碰碰，使他的神經訊號接收和肌肉活動的認知可以被強化。

2) 【肌肉的感覺回來了！】

 在神經線配對的過程，阿Mo開始感覺到肌肉的收縮，從而可以帶動肌肉的活動。對失去這樣感覺的他，是何等的珍貴。雖然仍像嬰孩需要學習掌握每一個簡單的動作，但這是另一重盼望的開始。

3) 【下週拆除手術縫合的釘子】

   下週踏進手術後的第四週，因傷口的癒合理想，終於迎來了期待已久的拆除手術釘子的時刻。回想在創傷後四個月(2022年11月27日)第一次洗澡，這樣維持足足有半年。直到去年五月中才開始每週洗澡兩次，到這次手術前也維持了13個月。盼望下週拆除手術釘之後，可以再直接用水清洗身體呢（雖然每次都很是費力）！

4) 【禱告】

a)  祈盼身體能逐步回復常態，重回創傷前的體魄，經歷創造主如重生般的再造。

b)  請為神經線與腦電波的配對能順利完成禱告，因為每一條神經線都需要耐心的尋找和測試。

c)  願神在阿Mo每一個操練中賜予耐心和力量，使他能夠在恩典中，經歷一個又一個的突破。

(二) Mo爸媽

1) 【感覺阿Mo手部肌肉的動力】

 在復康操練期間，治療師邀請我嘗試感受一下阿Mo手臂開始重拾的動力。當我承托著他手臂作測試時，強烈感受到他的肌肉在跳動著。而我的內心也被帶動跳躍歡呼呢！

2) 【是否白白失去了2-3年的人生？】

 對阿Mo 和家人來說，這次創傷改變了我們一貫的生活，彷彿使原有的生活停頓了一樣。然而，在這段艱難日子的過程中體會到，這次阿Mo的創傷，從另一個角度看也是一個「化妝的祝福」，為我們也為不少人帶來對生命的盼望和祝福*。

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