容祖兒演唱會丨天后容祖兒澳門開騷　深情演繹最新單曲《九秒九》送上驚喜

▲ 容祖兒在澳門新濠影滙舉行第二季《容祖兒Eternity演唱會2024》。

昨晚（7月13日），樂壇天后容祖兒再度到澳門新濠影滙舉行第二季《容祖兒Eternity演唱會2024》。為讓歌迷走進她的夢幻音樂世界，祖兒特意與團隊為每個章節編排了不同的歌單以及舞台效果。

在開場時，祖兒穿上華麗的翅膀激情獻唱著《一種永遠》，瞬間震懾全場歌迷的視線。其後接連獻唱了多首經典金曲：《最後的茱麗葉》、《東京人壽》、《桃色冒險》，炒熱全場氣氛。

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深情演繹新歌《九秒九》

接著，祖兒與舞者展開快歌環節，大展精湛舞技，歌迷聽得心花怒放，放聲一起大合唱。其後她又熱唱《Pretty Crazy》、《隆重登場》等多首展現天后功架的勁歌熱舞，將全場氣氛推到高峰。

愛錫歌迷的祖兒更在演唱會送上驚喜，深情演繹最新單曲《九秒九》，令歌迷尖叫不斷。

最後，祖兒以多首風靡亞洲的抒情金曲串燒歌《身驕肉貴》、《出賣》、《分身術》、《一拍兩散》、《最後勝利》及《借過》等結束昨晚的夢幻演出。

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