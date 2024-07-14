九龍城寨之圍城丨劉俊謙與韓媒分享演藝之路　《梅艷芳》扮演張國榮成當地影迷焦點

▲ 劉俊謙

劉俊謙有份參演的新作《九龍城寨之圍城》成為今年「富川電影節」閉幕電影，更成當地媒體焦點演員之一。原來當地觀眾早於電影《梅艷芳》時，已開始留意這位新晉演員。

因為不少當地觀眾和媒體是張國榮的忠實fans，所以當初得知阿謙扮演傳奇人物張國榮已對他份外好奇和關注。早前阿謙更接受當地媒體訪問一談近況，及分享參與電影演出的一些心路歷程。

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▲ 《梅艷芳》

盼與韓國影人合作

因正在香港為新片拍攝，所以阿謙未能出席「富川電影節」的閉幕電影儀式，但他坦言希望有機會跟韓國的演員、導演合作，交流一下，且道出自己喜歡的演員：「如果有機會，我也想嘗試參與韓國電影或電視劇演出，我本身很喜歡李滄東導演，電影《綠洲》是我最欣賞他的作品之一，而宋康昊是我喜歡的演員。」

提到早前參加康城影展，走在紅地毯一刻的感受，他難以置信的說：「當日行上紅地毯的時候我的腦海其實係一片空白，太夢幻了。呢個經驗將會成為我永遠難忘的記憶，也讓我更加決心將來要成為一名偉大的演員。」

拍《九龍城寨之圍城》受傷

被問到拍《九龍城寨之圍城》這部電影的過程感受，他不諱言是個艱辛的感經歷：「有一個場景，我必須在狹窄的巷子裡騎電單車，因為騎的電單車很重，很難保持平衡。當時，摩托車排氣管發熱，燙傷了我的小腿，導致皮膚也剝落。」

而戲中拍攝的連場動作戲對他來言，絕對是一個艱巨的挑戰，稱：「大概是20天的拍攝，我們每天大約拍16到17個小時，有試過是24小時不停地拍。即使在休息時間，我哋拍到有啲神志不清。正因為每個崗位都共同努力，才能創造出這個這番成績來，我真心尊重導演和其他演員。」

▲ 《九龍城寨之圍城》

最喜歡張國榮《霸王別姬》

外，訪問中阿謙也被問及當初在《梅艷芳》一片被選中扮演張國榮時的感受，他回憶稱：「「這真是一個美妙的時刻，但我很快就感受到了巨大的壓力同負擔。但這是我不能錯過的機會。我不敢相信我正在扮演張國榮！」

阿謙續指：「他是我欣賞的香港演員之一，我的父母也是張國榮的超級粉絲，他們每天都聽他的歌。被選角後，我重新繼續聽他的歌，又開始看他的電影。同時，我最喜歡的張國榮的電影是《霸王別姬》。這是一部包含了他作為藝術家的生活、他的孤獨、以及他無法阻擋的激情的一切的作品。」

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