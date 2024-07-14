  • 34°C
香港時間 : 2024714日 (日) 15:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

九龍城寨之圍城丨劉俊謙與韓媒分享演藝之路　《梅艷芳》扮演張國榮成當地影迷焦點

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

劉俊謙

劉俊謙有份參演的新作《九龍城寨之圍城》成為今年「富川電影節」閉幕電影，更成當地媒體焦點演員之一。原來當地觀眾早於電影《梅艷芳》時，已開始留意這位新晉演員。

因為不少當地觀眾和媒體是張國榮的忠實fans，所以當初得知阿謙扮演傳奇人物張國榮已對他份外好奇和關注。早前阿謙更接受當地媒體訪問一談近況，及分享參與電影演出的一些心路歷程。

九龍城寨之圍城｜《九龍城寨之圍城》吸納大堆「劉太」　林峯擺脫了大台味不再Chok

《梅艷芳》

盼與韓國影人合作

因正在香港為新片拍攝，所以阿謙未能出席「富川電影節」的閉幕電影儀式，但他坦言希望有機會跟韓國的演員、導演合作，交流一下，且道出自己喜歡的演員：「如果有機會，我也想嘗試參與韓國電影或電視劇演出，我本身很喜歡李滄東導演，電影《綠洲》是我最欣賞他的作品之一，而宋康昊是我喜歡的演員。」

提到早前參加康城影展，走在紅地毯一刻的感受，他難以置信的說：「當日行上紅地毯的時候我的腦海其實係一片空白，太夢幻了。呢個經驗將會成為我永遠難忘的記憶，也讓我更加決心將來要成為一名偉大的演員。」

拍《九龍城寨之圍城》受傷

被問到拍《九龍城寨之圍城》這部電影的過程感受，他不諱言是個艱辛的感經歷：「有一個場景，我必須在狹窄的巷子裡騎電單車，因為騎的電單車很重，很難保持平衡。當時，摩托車排氣管發熱，燙傷了我的小腿，導致皮膚也剝落。」 

而戲中拍攝的連場動作戲對他來言，絕對是一個艱巨的挑戰，稱：「大概是20天的拍攝，我們每天大約拍16到17個小時，有試過是24小時不停地拍。即使在休息時間，我哋拍到有啲神志不清。正因為每個崗位都共同努力，才能創造出這個這番成績來，我真心尊重導演和其他演員。」

《九龍城寨之圍城》

最喜歡張國榮《霸王別姬》

外，訪問中阿謙也被問及當初在《梅艷芳》一片被選中扮演張國榮時的感受，他回憶稱：「「這真是一個美妙的時刻，但我很快就感受到了巨大的壓力同負擔。但這是我不能錯過的機會。我不敢相信我正在扮演張國榮！」

阿謙續指：「他是我欣賞的香港演員之一，我的父母也是張國榮的超級粉絲，他們每天都聽他的歌。被選角後，我重新繼續聽他的歌，又開始看他的電影。同時，我最喜歡的張國榮的電影是《霸王別姬》。這是一部包含了他作為藝術家的生活、他的孤獨、以及他無法阻擋的激情的一切的作品。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
14:00 2024/04/27
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
11:54 2021/11/11
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】
15:06 2021/02/03
【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】
我在這裡等你丨吳沚默編劇作由男神劉俊謙主演　MoMo：回想都覺這件事很夢幻
17:35 2024/05/06
我在這裡等你丨吳沚默編劇作由男神劉俊謙主演　MoMo：回想都覺這件事很夢幻

你可能感興趣

九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
14:00 2024/04/27
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
11:54 2021/11/11
【梅艷芳】王丹妮劉俊謙感受巨星美麗與哀愁　梅姐芳華絕代無人可取代
【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】
15:06 2021/02/03
【情人節】《幻愛》情侶溫馨相擁甜蜜放閃　蔡思韵劉俊謙分享5種「愛的語言」【多圖】
劉俊謙 張國榮 電影

最高瀏覽

文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成
天氣預報｜天文台預告打風威脅　鄰近海域有風暴形成中
天氣預報｜天文台預告打風威脅　鄰近海域有風暴形成中