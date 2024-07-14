戴祖儀曾傲棐舉行首個個人簽唱會　即場球衣簽名贈粉絲

▲ 戴祖儀和曾傲棐出席商場活動。

蘇志樂，趙珈萮，馬丹鳳（籃球運動員），潘啟情（拳擊運動員），陳樂熹（劍擊運動員）5位運動員，以及戴祖儀和曾傲棐昨日（7月13日）齊現身上水的一個商場出席活動。

會上，5位運動員分享自己於本屆奧運中的心水項目及最喜愛的賽事，並透露比賽前的鍛煉和作賽的經驗之談。

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戴祖儀曾傲棐大派福利

至於戴祖儀和曾傲棐則與觀眾分享他們運動心得，各人的分享，不僅讓市民對奧運比賽項目有更深入的了解，更激發他們對體育的熱情，也為活動增添了不少趣味。

此外，一眾嘉賓更與觀眾大玩不同互動遊戲，包括巨型籃球競技賽和Crazy Sports估估下，大家施展渾身解數，務求成功完成任務，讓觀眾有機會親身感受專業運動員在比賽時的緊張，更令大家增加對奧運比賽項目的認知，一度為現場帶動了高漲的氣氛。

除比賽及遊戲環節外，戴祖儀和曾傲棐亦分別為大家獻唱歌曲，兩位歌手更進行首個個人簽名會，即席簽名於印有他們個人幸運號碼球衣上，送給一直支持他們的粉絲們，大派福利，令活動於高漲氣氛下圓滿結束。

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