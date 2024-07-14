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郭富城演唱會丨Aaron自爆《舞林密碼》負傷頂硬上演出　歌神許冠傑驚喜打氣　

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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郭富城接受鄭丹瑞YouTube頻道「健康‧旦」訪問。

「舞台王者」郭富城（Aaron）近日現身旦哥鄭丹瑞YouTube頻道「健康‧旦」受訪，分享籌備即將於8月假紅館舉行的《ICONIC演唱會》心情，更爆出負傷上陣2016年《舞林密碼演唱會》的細節，訪問中更得Sam哥許冠傑錄影打氣。

相隔8年，郭富城再登紅館舞台開騷。Aaron指今次演唱會新增不少元素，希望能向觀眾呈現不一樣的效果。今次演唱會的主題曲《Exit》早在疫情時錄製，由於當時受疫情所限，工作量大減，為了不要浪費時間，故希望製作一首新的歌曲。

郭富城演唱會丨郭富城落重本《EXIT》MV　忘情拍攝接近20小時盡顯舞台王者實力

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郭富城新歌風格與過往不同

《Exit》由三地作曲人創作，他指歌曲的風格與過往截然不同。為配合新的歌曲風格，特意請來美國頂尖跳舞團體Kinjaz擔任MV的排舞師，而Kinjaz的創團人Mike和Anthony更親身飛到香港與Aaron排舞。

Aaron指一直都希望能接觸不同的舞蹈風格，相信能帶來不同的舞台效果。

郭富城今次演唱會主題曲《Exit》。

Aaron初心從來不變

談到舉辦演唱會的心態，Aaron說雖然已舉辦過多次演唱會，但是呈現出最真實的自己的初心從來不變。他認為每一次舉辦演唱會的心境都有不同，因為每一次都在呈現每個階段當下最真實的自己。他坦言自己在舞台上是「身經百戰」，扭傷已經是家常便飯，更爆出原來2016年的紅館演唱會是負傷上陣。

Aaron回憶指，在2016年頭因為在巡迴演唱會時跳彈床導致前十字韌帶撕裂7成，而在其後的電影拍攝中更導致完全斷裂，他直言當時憂慮其舞蹈生涯會否自此終結。他表示當時醫生指若進行手術，不可能在短時間內康復，唯演唱會檔期已定，因此自行決定照原定計劃舉辦。

他續稱，當時一直是以十字韌帶斷裂的狀態下演出，每場演唱會結束後膝蓋更會腫至4分1個足球大，每晚要在後台由教練用超聲波儀器消腫，幸好最終演唱會順利完成。演唱會後便隨即接受手術，更在短時間內痊愈。

郭富城與鄭丹瑞。

邀許冠傑入場睇騷

Aaron透露，這次演唱會將會唱出過往多年演唱會沒唱到的歌，並指多年來陪伴他走過的歌迷一定記得這些歌。他指雖然已記熟歌詞，但每當細閱時都會感動，相信個人經歷及心態上的轉變會令今次演出的感覺截然不同。

而今次演唱會採用三面台，在舞台的設計上亦加入不同細節，務求令每一位觀眾都能感受到演唱會帶出的概念。除一直沿用的舞者外亦加入了新的舞者，希望能新舊融合，擦出新火花。

訪問中，更播出Sam哥許冠傑的打氣片段，Sam哥在片段中預祝Aaron good show，唱爆紅館，而Aaron亦即席邀請Sam哥入場睇騷，更透露屆時會表演親自創作的新歌——《你》，送給陪伴他走過30年的歌迷。

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