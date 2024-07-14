啟德體育園｜劉震：啟用前最少辦5項測試活動　有團體對租場感興趣

▲ (吳卓峰攝)

啟德體育園預計明年啟用，文化體育及旅遊局副局長劉震預期，啟用前會舉辦最少5項測試活動，以測試場內系統、疏散人流及交通安排等。他又透露已有團體表達有興趣在園內舉辦活動。

早前文化體育及旅遊局局長楊潤雄向本網透露，啟德體育園料明年首季開始試運，將有體育比賽和表演等活動舉行，重點做大型活動的壓力測試，迎接明年全運會舉行，而今年稍後港隊出戰巴黎奧運，冀港隊爭取佳績。

近日劉震在電視節目上進一步透露，指根據與體育園營運者簽訂的合約，將有5個測試活動，其中主要舉辦體育比賽的公眾運動場，會進行一個體育項目。主場館同時會承辦非體育的活動，例如演唱會或文藝會等，因此將會進行各一項的體育及非體育測試活動。

另外，劉震又表示，室內運動場也同樣有體育及非體育測試項目。除了這些合約上要求的測試項目，局方也希望營運者正式開幕前，有不同試業活動。

他又指，啟德主場館有5萬個座位，若再開放部分草地位置，相信符合國際巨星開辦演唱會的要求，目前已有團體對在體育園舉辦活動表達濃厚興趣。

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