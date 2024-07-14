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DSE放榜｜陳茂波勉考生︰公開試成績不能斷定未來　從中磨練堅毅態度可終生受用

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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陳茂波早前出席了一間中學的畢業禮，跟應屆畢業同學交流。(陳茂波網誌圖片)

本周三（17日）是應屆中學文憑試（DSE）放榜的日子，財政司司長陳茂波指，公開考試的成績即使總結了過去的努力，卻肯定不能斷定同學的未來，成績再好，都超越不過驕傲自滿帶來的自我局限；成績再差，都阻止不了創意與堅持迸發的無限可能。他認為，人生中難免有高低起伏，能在成敗得失中磨練出積極堅毅的人生態度，必定終生受用。

陳茂波今日（14日）在網誌表示，對於同學們來説，公開考試無疑是人生的一場考驗，多年努力學習和為考試拼搏的結果即將揭曉，心情難免忐忑又緊張，既要考慮選讀的學科，又要為自己的前途作準備。他指，經濟和社會急速變化，加上科技迅速發展，不能單靠複製過去的模式而指望未來的成功，要不斷適應新的環境、敢於創新，才會有更寬廣的前路。

他指，當局一直致力推動本港的創科發展，以及經濟結構的多元化，是希望在增強發展的動能和韌性的同時，為年青人提供更多優質的就業選擇，讓不同志趣和能力的人都能發揮所長。他指，建基於香港的相對優勢，包括較強的基礎科研實力、匯聚全球的數據和人才，以及蓬勃的金融服務，當局正聚焦推動多個領域的科技創新，包括人工智能和大數據、生命健康科技、金融科技、新能源和新材料等，因地制宜加速培育「新質生產力」。

港投公司本周五公布第三家合作伙伴企業

他透露，本周五（19日），香港投資管理有限公司（港投公司）將與一家專注通用人工智能大模型機械人研發的公司，在一個有關人工智能的論壇上啟動合作，那家公司將是港投公司公布的第三家合作伙伴企業，而論壇的重點之一是青年人才培育，當中特別邀請高中學生跟論壇嘉賓交流，並讓他們與新研發的人工智能機械人互動。

楊何蓓茵︰有志服務社會的考生  可提早了解政府的就業職位

公務員事務局局長楊何蓓茵指，人生就是一場長途賽，有得有失，公開試的成績並不代表人生的全部，考生獲得理想成績，固然可喜，可根據自己的興趣和才能選擇心儀的高等院校和科目，在新的起點去追夢。她鼓勵有志服務社會的考生，可以提早了解政府提供的多元化就業職位，做好生涯規劃，快人一步，裝備自己，迎向未來。

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