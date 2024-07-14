新能源交通｜城巴氫能巴士隧道路線首航　目標2045年前全面採用氫能及電動巴士

▲ （梁偉榮攝）

首次有氫能巴士行駛本港隧道。載客的雙層氫能巴士由城巴營運，行駛170號路線，首班車今（14日）午1時半從薄扶林華富邨總站出發，先後駛經香港仔隧道、紅磡海底隧道及獅子山隧道，最後抵達沙田。大批巴士迷在首航前已在總站排隊輪候上車，更有乘客帶備燈牌慶祝氫巴首次過海。

▼ 點擊圖片放大 +2

首班巴士開出前，已有大批巴士迷在總站輪候，有人攜帶模仿巴士的電子顯示屏，以顯示慶祝字句；亦有人高舉繪畫了氫巴和寫上字句的紙牌。氫巴抵達後，一眾粉絲舉起城巴提供的膠牌合照，並與城巴董事總經理李卓豪傾談和合照。城巴亦向乘搭首航隧道線班次的乘客派發紀念品。

城巴董事總經理李卓豪表示，城巴不會再購入柴油巴士，會以氫能巴士「一換一」取代，來年會引入最少5輛氫巴，目標是2045年前全車隊用上氫能或電動巴士，未來採購氫能和電能新車的比例是7比3。

他又稱，公司長遠有必要增加車費，以應付成本上升， 「車費對維持城巴可持續發展很重要，能確保員工的收入能應付生活需要，抵銷通脹帶來的額外成本，車費同時容許我們投資發展新科技、提升服務質素及為市民帶來新能源應用的解決方案。」

立法會環境事務委員會主席劉國勳指出，購買氫能巴士的成本高達800萬元，促請政府盡快推進相關法規和技術標準，認為只要應用及需求增多，量產成本可以降至500萬元或以下。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】